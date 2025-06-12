В четверг, 12 июня, в словацком городе Прешов сборная Украины U-21 проведет свой первый матч на Евро-2025. Соперником команды Унаи Мельгосы станет Дания, сообщает 24 Канал.

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Анонс матча Украина – Дания

"Сине-желтые" провели мощную квалификационную кампанию. Команда Унаи Мельгосы выиграла 8 стартовых матчей, благодаря чему досрочно прошла на турнир. При этом в нашей группе были непростые команды Англии и Сербии.

Теперь же Украина попытается повторить свой успех двухлетней давности. В 2023 году наша молодежка сенсационно добралась до полуфинала, выбив в плей-офф гранда в виде Франции.

В отчетном турнире нашей команде попалась рабочая группа с откровенным аутсайдером в виде Финляндии. А вот датская сборная выглядит главным соперником нашей команды в битве за путевку в плей-офф.

"Скандинавы" также выиграли свою отборочную группу, а в их заявке присутствуют футболисты из АПЛ, Бундеслиги и Серии А. В свою очередь Нидерланды являются главным претендентом на победу в нашем квартете.

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Где смотреть

Матч Украина – Дания онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO, а также телеканалах "Megogo Спорт" и "Суспільне Спорт" в кабельных сетях. Начало поединка – 12 июня в 19:00 (по киевскому времени).

Встреча пройдет в Прешове на стадионе "Футбол Татран Арена". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина – Дания. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.