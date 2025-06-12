У четвер, 12 червня, в словацькому місті Прешов збірна України U-21 проведе свій перший матч на Євро-2025. Суперником команди Унаї Мельгоси стане Данія, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів збірної України з футболу на Євро-2025 U-21

Анонс матчу Україна – Данія

"Синьо-жовті" провели потужну кваліфікаційну кампанію. Команда Унаї Мельгоси виграла 8 стартових матчів, завдяки чому достроково пройшла на турнір. При цьому у нашій групі були непрості команди Англії та Сербії.

Тепер же Україна спробує повторити свій успіх дворічної давнини. У 2023 році наша молодіжка сенсаційно дісталась півфіналу, вибивши у плей-оф гранда у вигляді Франції.

У звітному турнірі нашій команді попалась робоча група з відвертим аутсайдером у вигляді Фінляндії. А ось данська збірна виглядає головним суперником нашої команди в битві за путівку у плей-оф.

"Скандинави" також виграли свою відбіркову групу, а у їх заявці присутні футболісти з АПЛ, Бундесліги та Серії А. У свою чергу Нідерланди є головним претендентом на перемогу у нашому квартеті.

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Де дивитися

Матч Україна – Данія онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалах "Megogo Спорт" та "Суспільне Спорт" в кабельних мережах. Початок поєдинку – 12 червня о 19:00 (за київським часом).

Зустріч пройде у Прешові на стадіоні "Футбол Татран Арена". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Данія. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.