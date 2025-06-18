"Такого п**деца давно не видел": гневная реакция фанов на провал сборной Украины на Евро-2025
- Сборная Украины U-21 проиграла Нидерландам и вылетела с Евро-2025, завершив групповой этап с тремя очками.
- Фанаты критически отреагировали на выступление команды, особенно критикуя защиту и тренера.
- Некоторые болельщики поблагодарили команду за борьбу во время войны.
Сборная Украины U-21 завершила выступление на чемпионате Европы-2025, уступив в решающем матче Нидерландам. Футбольные болельщики мгновенно отреагировали на выступление команды Унаи Мельгосы.
В последнем матче группового раунда сборную Украины вполне устраивал ничейный результат. К сожалению, "сине-желтые" не сумели даже выполнить программу минимум, пишет 24 Канал.
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Как отреагировали болельщики на вылет сборной с Евро-2025
Подопечные Унаи Мельгосы не воспользовались своими шансами в атаке. Зато ошибки в защите стали результативными. Игроки "оранжевых" Валенте и ван Берген забили два гола и подарили своей команде путевку в четвертьфинал Евро-2025.
Болельщики сборной Украины гневно отреагировали на провальное выступление своих любимцев. Многие из них не подбирали слов, характеризуя игру команды.
Особенно досталось лидерам команды и главному тренеру.
- "В защите проходной двор. Странно, что тренер не заменил Батагова, который регулярно ошибался".
- "Все хотели уже в отпуск".
- "Такого п***деца давно не видел: дворовая команда из каких-то трущоб Габона или Монголии лучше играет. "Респект" Батагову и Мельгосе".
- "Домой и на моря".
- "Пора ТЦК их встретить, бронь завершилась".
- "Хорошо, что только 2 мяча пропустили, а если бы была Португалия... К сожалению наши ребята пока что играют на очень технически низком уровне".
- "Снять с них бронь и всех в ТЦК. Может поймут смысл жизни".
- "Без валидола, у нас ничего не получается! Хорошо что все кончилось!".
- "Кричали Ваната, Крупского, Ярмолюка, Батагова и других чего не вызывают в сборную – вот ответ. Ванат – 0, съели нах*р".
- "Кто-то очень в отпуск хотел, кто-то просто "деревянный"".
Лишь немногочисленные болельщики поблагодарили команду за выступление на Евро-2025.
- "Спасибо ребятам за характер и за то, что бились с первой до последней секунды! И спасибо ребятам, что имел возможность наблюдать за их игрой во время такой страшной войны".
Напомним, что сборная Украины официально вылетела из молодежного чемпионата Европы-2025. "Сине-желтые" набрали три балла в трех матчах на Евро-2025 и заняли третье место в группе D. В четвертьфинал из квартета вышли Дания и Нидерланды. Украина и Финляндия покидают турнир.