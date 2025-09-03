Национальная сборная Украины в сентябре сыграет два матча квалификации на чемпионат мира-2026. К сожалению, в ответственных поединках не поможет команде Виталий Миколенко.

Во время медицинского обследования у Виталия Миколенко обнаружили повреждение, полученное в матчах за Эвертон. 26-летний левый защитник уже покинул расположение "сине-желтых", пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кто заменит Миколенко в сборной Украины?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вынужден был сделать срочную замену. В лагерь команды был вызван футболист Динамо Владислав Дубинчак. Защитник играет на той же позиции, что и Миколенко.

Кроме того, у Реброва есть еще минимум три опции на случай форс-мажора. На левом фланге защиты могут сыграть Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Богдан Михайличенко.

Справка. Владислав Дубинчак ранее уже вызывался в сборную Украины. Защитник был в запасе "сине-желтых" на матч квалификации ЧЕ-2024 против Италии. Однако Владислав до сих пор не дебютировал за "сине-желтых".

Напомним, что в сентябре команда Сергея Реброва сыграет два матча квалификации ЧМ-2026: 5 сентября против Франции и 9 сентября против Азербайджана.

Кадровые потери сборной Украины