Збірна України втратила провідного гравця перед матчем з Францією: кого викликав Ребров
- Віталій Миколенко отримав травму та не зможе зіграти за збірну України у матчах проти Франції та Азербайджану.
- На заміну Миколенкові викликано Владислава Дубінчака, також є альтернативи на позиції: Микола Матвієнко, Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко.
Національна збірна України у вересні зіграє два матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026. На жаль, у відповідальних поєдинках не допоможе команді Віталій Миколенко.
Під час медичного обстеження у Віталія Миколенка виявили ушкодження, отримане в матчах за Евертон. 26-річний лівий захисник вже залишив розташування "синьо-жовтих", пише 24 Канал з посиланням на УАФ.
Хто замінить Миколенка у збірній України?
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вимушений був зробити термінову заміну. У табір команди був викликаний футболіст Динамо Владислав Дубінчак. Захисник грає на тій самій позиції, що й Миколенко.
Крім того, у Реброва є ще мінімум три опції на випадок форс-мажору. На лівому фланзі захисту можуть зіграти Микола Матвієнко, Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко.
Довідка. Владислав Дубінчак раніше вже викликався у збірну України. Захисник був у запасі "синьо-жовтих" на матч кваліфікації ЧЄ-2024 проти Італії. Однак Владислав досі не дебютував за "синьо-жовтих".
Нагадаємо, що у вересні команда Сергія Реброва зіграє два матчі кваліфікації ЧС-2026: 5 вересня проти Франції та 9 вересня проти Азербайджану.
Кадрові втрати збірної України
- У заявці збірної України на вересневі матчі вже відбулося чотири зміни.
- Спочатку Ребров довикликав у табір команди абсолютного дебютанта – вінгера Динамо Назара Волошина.
- Згодом через травму вибув захисник Динамо Олександр Тимчик, якого замінив футболіст Полісся Богдан Михайліченко.
- 2 вересня відбулася третя зміна у заявці "синьо-жовтих": воротар Андрій Лунін через травму покинув табір збірної. Його замінив голкіпер саудівського Аль-Шабабу Георгій Бущан.
- Остання наразі заміна у команді Реброва – це приїзд Владислава Дубінчака замість Віталія Миколенка.