Національна збірна України у вересні зіграє два матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026. На жаль, у відповідальних поєдинках не допоможе команді Віталій Миколенко.

Під час медичного обстеження у Віталія Миколенка виявили ушкодження, отримане в матчах за Евертон. 26-річний лівий захисник вже залишив розташування "синьо-жовтих", пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Хто замінить Миколенка у збірній України?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вимушений був зробити термінову заміну. У табір команди був викликаний футболіст Динамо Владислав Дубінчак. Захисник грає на тій самій позиції, що й Миколенко.

Крім того, у Реброва є ще мінімум три опції на випадок форс-мажору. На лівому фланзі захисту можуть зіграти Микола Матвієнко, Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко.

Довідка. Владислав Дубінчак раніше вже викликався у збірну України. Захисник був у запасі "синьо-жовтих" на матч кваліфікації ЧЄ-2024 проти Італії. Однак Владислав досі не дебютував за "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що у вересні команда Сергія Реброва зіграє два матчі кваліфікації ЧС-2026: 5 вересня проти Франції та 9 вересня проти Азербайджану.

Кадрові втрати збірної України