Захисник житомирського Полісся Богдан Михайліченко переведений з резервного списку до основної заявки. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу УАФ.

Кого замінив гравець Полісся у збірній України?

Повідомляється, що Богдан Михайліченко замінить захисника київського Динамо Олександра Тимчика, який отримав травму. Через ушкодження футболіст "біло-синіх" пропустив обидва матчі плей-оф Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Довідка. У складі збірної України Богдан Михайліченко зіграв 10 поєдинків. Востаннє захисник виходив на поле у синьо-жовтій футболці 10 червня 2025 року в матчі проти Нової Зеландії (2:0).

Це не перша зміна у заявці збірної України. Раніше Ребров довикликав у табір команди вінгера Динамо Назара Волошина. Для 22-річного футболіста це перший виклик в національну збірну України.

Нагадаємо, що тренувальний збір "синьо-жовті" розпочнуть 1 вересня. В рамках відбору на ЧС-2026 підопічні Реброва зустрінуться з Францією (5 вересня) та Азербайджаном (9 вересня). Суперником України по групі D також є команда Ісландії.

