Украина – Франция: как посмотреть стартовый матч команды Реброва в отборе на ЧМ-2026
- Матч Украина – Франция в отборе на ЧМ-2026 состоится 5 сентября.
- Игра будет показан онлайн как в интернете, так и по телевидению.
- Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Сборные Украины и Франции откроют квалификационный цикл на чемпионат мира-2026. Украинские фанаты смогут увидеть матч вживую.
Уже 5 сентября сборная Украины проведет свой первый матч в квалификации на чемпионат мира-2026. Соперником "сине-желтых" станет сборная Франции, сообщает 24 Канал.
Где покажут игру?
Матч Украина – Франция онлайн будет показан на территории нашего государства. Официальным транслятором встреч отбора на чемпионат мира является платформа Megogo.
Посмотреть матч квалификации на ЧМ-2026 можно будет как в интернете, так и по телевидению. В первом случае прямая трансляция матча Украина – Франция будет доступна на OTT-платформе Megogo по одной из следующих подписок:
- Оптимальная
- Спорт
- Максимальная
- MEGOPACK N+S
Также смотреть матч Украина – Франция онлайн бесплатно можно будет на телеканале Megogo СПОРТ, который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.
Матч Украина – Франция начнется 5 сентября в 21:45 по киевскому времени. Его прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Эфир же начнется в 20:30.
Ведущий студии Владимир Кобельков вместе с экспертами Александром Головко и Денисом Бойко обсудит все аспекты встречи во Вроцлаве. К слову, текстовая трансляция матча Украина – Франция состоится на сайте 24 Канала.
Как попасть на ЧМ-2026?
- Украина оказалась в квалификационной группе D, где будет соревноваться с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Победитель группы попадет на ЧМ-2026 напрямую.
- В свою очередь команда, занявшая второе место, будет играть в плей-офф, где разыграют еще четыре путевки на турнир.
- Сам же чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.