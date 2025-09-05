"Не жду ничего хорошего": легенда Динамо оценил шансы Украины в матче с Францией
- Сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026 с матча против Франции 5 сентября во Вроцлаве.
- Йожеф Сабо считает шансы Украины на победу призрачными из-за сильной команды Франции и травм в украинской команде.
В пятницу, 5 сентября, сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Франции.
Игра состоится во Вроцлаве и начнется в 21:45 по киевскому времени. Своими ожиданиями от этого поединка поделился бывший тренер "сине-желтых" Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.
Какой прогноз Сабо на матч Украина – Франция?
Опытный специалист оценил шансы сборной Украины совершить сенсацию против вице-чемпионов мира. Он считает, что они довольно призрачны.
"Я не жду ничего хорошего. Сборная давно не играла, поэтому даже состав сложно спрогнозировать, тем более, что у нас много травмированных. А Франция – это команда топового уровня, поэтому она однозначно большой фаворит.
Нам может помочь только чудо. Боюсь, чтобы наши не пропустили 4-5 мячей. Хотя игроки Франции играют в чемпионатах под большими нагрузками, поэтому, если забьют 2-3 мяча, то просто доведут дело до победы, не сильно тратя силы", – сказал Сабо.
К слову. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция матча Украина – Франция. В ней также оперативно будут публиковаться все голы поединка.
Напомним, что накануне Сергей Ребров объявил заявку на поединок против французов. Из-за повреждения игру пропустит один из лидеров команды.
Что известно о квалификации на ЧМ-2026 для Украины?
- "Сине-желтые" оказались в группе D в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- В сентябре проведут всего два матча – второй против Азербайджана в Баку (9 сентября).
- Победитель группы напрямую выходит на ЧМ-2026, а команда, занявшая второе место будет играть в плей-офф, где надо будет пройти двух соперников.