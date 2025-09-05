У п'ятницю, 5 вересня, збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу. Суперником підопічних Сергія Реброва стане національна команда Франції.

Гра відбудеться у Вроцлаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився колишній тренер "синьо-жовтих" Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

Який прогноз Сабо на матч Україна – Франція?

Досвідчений спеціаліст оцінив шанси збірної України здійснити сенсацію проти віцечемпіонів світу. Він вважає, що вони є доволі примарними.

"Я не чекаю нічого хорошого. Збірна давно не грала, тому навіть склад складно спрогнозувати, тим більше, що в нас багато травмованих. А Франція – це команда топового рівня, тому вона однозначно великий фаворит.

Нам може допомогти тільки диво. Боюся, щоб наші не пропустили 4-5 м’ячів. Хоча гравці Франції грають у чемпіонатах під великими навантаженнями, тому, якщо заб’ють 2-3 м’ячі, то просто доведуть справу до перемоги, не сильно витрачаючи сили", – сказав Сабо.

Що відомо про кваліфікацію на ЧС-2026 для України?