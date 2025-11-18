Строим будущую историю Украины: Шевченко выдал горячий спич после успеха сборной с Исландией

Сборная Украины успешно решила первую задачу в квалификации чемпионата мира-2026. Подопечным Сергея Реброва удалось победить Исландию в решающем матче.

Триумф над скандинавами вывел нашу команду в раунд плей-офф отбора. После игры президент УАФ Андрей Шевченко посетил раздевалку команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

По теме Украина в решающем матче победила Исландию и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Что сказал Андрей Шевченко?

Легенда украинского футбола поблагодарил футболистов за отдачу в игре. По его мнению, игроки сейчас пишут новейшую историю украинского футбола.

Поверьте мне, вы дали сегодня для людей больше, чем какие-то позитивные новости. Они ждали этого. Из-за войны людям очень тяжело. Полностью согласен с тренером о том, что приезд в сборную должен сейчас оцениваться совсем по-другому для вас. Мы сегодня строим все вместе будущую историю Украины. Вы сегодня сделали то, что от вас ждала вся страна. Понравился ваш настрой. Сегодня была команда, которая выходила на поле подарить людям радость. Молодцы,

– заявил Шевченко.

Президент УАФ пообщался с игроками сборной: смотреть видео

Ранее Сергей Ребров у себя в инстаграм также высказался об успешном решении задачи. Интересно, что коуч в посте упомянул и о президенте Украины.

К слову, перед матчем фанаты ярко перед матчем поддержали национальную команду. Болельщики в Варшаве вывесили баннер в честь ВСУ, а также душевно спели гимн Украины.

Отметим, что за всю историю сборная Украины лишь раз выходила на чемпионат мира. В 2006 году подопечные Олега Блохина совершили сенсацию на Мундиале в Германии, добравшись стадии 1/4 финала.

Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?