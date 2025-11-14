Почему Украина должна побеждать Исландию: сравнение трансферной стоимости игроков

Сборная Украины готовится к решающей битве в отборе на ЧМ-2026. В последнем туре подопечным Сергея Реброва нужна лишь победа.

Последнюю встречу на групповой стадии Украина проведет 16 ноября. Соперником станет национальная сборная Исландии, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

Сколько стоят сборные Украины и Исландии?

Нашу команду устраивает только победа. И неудивительно, что Украина является фаворитом, ведь кадровый потенциал нашей команды выше соперника. По крайней мере, так считает сайт Transfermarkt.

Известный портал оценивает состав "сине-желтых" в 274 миллиона евро. По этому показателю сборная Украины занимает 22 место среди всех национальных команд мира.

Стоимость нашей команды аж втрое больше состава Исландии. Скандинавские игроки оценены в 81 миллион евро, благодаря чему занимают лишь 56-е место в рейтинге.

Самые дорогие футболисты команд

Самыми дорогими игроками Исландии является Харальдссон (Лилль) и Гудмундссон (Фиорентина), которые оценены по 18 миллионов. Для сравнения, в сборной Украины аж пятеро игроков стоят дороже.

При этом двое дорогих украинцев Александр Зинченко и Артем Довбик не будут играть в отчетном матче. Топ-10 самых дорогих игроков сборных Украины и Исландии выглядит так:

Илья Забарный (Украина) – 55 миллионов евро Георгий Судаков (Украина) – 32 миллиона евро Анатолий Трубин (Украина) – 28 миллионов евро Виталий Миколенко (Украина) – 25 миллионов евро Егор Ярмолюк (Украина) – 20 миллионов евро Альберт Гудмундссон (Исландия) – 18 миллионов евро Арнор Харальдссон (Исландия) – 18 миллионов евро Николай Матвиенко (Украина) – 16 миллионов евро Виктор Цыганков (Украина) – 15 миллионов евро Владислав Ванат (Украина) – 15 миллионов евро

Матч Украина – Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября. Игра пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Какие шансы у сборной Украины выйти на ЧМ-2026?