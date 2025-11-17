Комментаторы разорвали сеть своей реакцией на гол сборной Украины: как видео стало вирусным

Сборная Украины достигла цели в квалификации ЧМ-2026. Наша команда не смогла напрямую попасть на турнир, но продолжит борьбу в плей-офф.

В решающем матче группы Украина вырвала победу над Исландией (2:0). Правда, встреча давалась нелегко нашей команде, ведь нашего соперника устраивала ничья, сообщает 24 Канал.

Как комментаторы отреагировали на гол Зубкова?

И именно этот результат долго держался на табло, держа всех в напряжении. Однако гол Зубкова на 83-й минуте вызвал бурную реакцию от комментаторов игры Сергея Лукьяненко и Вадима Шевякина.

Особенно фанатов повеселил первый. Когда Украина собиралась подавать угловой, Сергей попрощался с болельщиками и собирался идти к флеш-зоне, чтобы брать интервью у игроков.

Как комментаторы зажгли на матче Украина – Исландия: смотреть видео

Однако мяч от Зубкова заставил его задержаться и вместе с Вадимом отпраздновать изменение в счете. Уже после этого Лукьяненко таки оставил своего коллегу, который праздновал гол Гуцуляка уже сам.

Ранее мы рассказывали о невероятное исполнение гимна Украины перед матчем против Исландии. Стадион в Варшаве душевно спел "Ще не вмерла Украина" в начале встречи.

