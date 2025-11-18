Это стало возможным благодаря победе над Исландией в последнем туре групповой стадии (2:0). Свое мнение относительно этого матча высказал известный тренер Виталий Кварцяный, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

По теме Украина в решающем матче победила Исландию и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Что думает Кварцяный о сборной Украины?

Специалист всегда отличался своей экстравагантностью и эмоциональностью. Вот и сейчас Виталий Владимирович был на седьмом небе от счастья после того, как сам посетил игру в Варшаве.

Я верил в победу сборной Украины. До перерыва действия сборной Украины я бы назвал осторожными, постепенно навязывая свое преимущество сопернику. Можно вспомнить удары от Зубкова и Цыганкова. Пытался быть активным Малиновский, но ему было сложно. Впрочем, Исландия не такая уж и сильная команда. С самого начала было видно, что они согласны на ничью. За такое наказывают. Матч в Варшаве показал, что наша сборная была более разнообразной. Индивидуальный класс наших игроков был выше,

– заявил Кварцяный.

Теперь "сине-желтых" ждут две решающие игры уже в рамках плей-офф, сообщает сайт УАФ. Лишь победа в каждой из них обеспечит Украине участие на ЧМ-2026.

Виталий Владимирович оценил перспективы команды Реброва в этих встречах. Тренер верит, что сборная Украины поедет на Мундиаль, а также не забыл об одиозном президенте США Дональде Трампе.

Шансы большие, поэтому нужно дождаться жеребьевки и уже от этого отталкиваться. У нас уже есть удачный опыт таких противостояний, когда мы обыграли Боснию и ту же Исландию. Поэтому я с оптимизмом ожидаю весенние матчи "сине-желтых". Хочется попасть на Мундиаль, который состоится в том числе и в США. Пора ехать к Трампу в гости и говорить о политике,

– подытожил тренер.

Справка. Напомним, что Украина лишь однажды в своей истории выходила на чемпионат мира. В 2006 году подопечные Олега Блохина стали одной из главных сенсаций Мундиаля, добравшись до четвертьфинала.

Как Украина сыграла в группе отбора на ЧМ-2026?