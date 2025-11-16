Поединок 6-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 состоится в воскресенье, 16 ноября. Игра на варшавском стадионе "Легия" начнется в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

К теме Украина – Исландия: онлайн-трансляция решающего матча квалификации ЧМ-2026

Кто выйдет в основе Украины на матч с Исландией?

После матча с Францией (0:4) лагерь сборной Украины покинул Георгий Судаков. Полузащитник Бенфики вернулся в Португалию, где пройдет медицинское обследование полученной травмы.

Кроме того, в заявку на матч с Исландией не попал Олег Очеретько. Поэтому тренерский штаб накануне важного матча потерял двух игроков середины поля.

По сравнению с предыдущим матчем Сергей Ребров провел значительные изменения в стартовом составе. На острие атаки выйдет Владислав Ванат, который заменит Романа Яремчука, в опорную зону вернется Иван Калюжный. Кроме того, с первых минут будут играть Матвиенко, Цыганков и Зубков.

УКРАИНА: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Ярмолюк, Малиновский, Цыганков, Зубков, Ванат

Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео

Какой результат устроит Украину в матче с Исландией?