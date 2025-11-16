Поединок 6-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 состоится в воскресенье, 16 ноября. Игра на варшавском стадионе "Легия" начнется в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
К теме Украина – Исландия: онлайн-трансляция решающего матча квалификации ЧМ-2026
Кто выйдет в основе Украины на матч с Исландией?
После матча с Францией (0:4) лагерь сборной Украины покинул Георгий Судаков. Полузащитник Бенфики вернулся в Португалию, где пройдет медицинское обследование полученной травмы.
Кроме того, в заявку на матч с Исландией не попал Олег Очеретько. Поэтому тренерский штаб накануне важного матча потерял двух игроков середины поля.
По сравнению с предыдущим матчем Сергей Ребров провел значительные изменения в стартовом составе. На острие атаки выйдет Владислав Ванат, который заменит Романа Яремчука, в опорную зону вернется Иван Калюжный. Кроме того, с первых минут будут играть Матвиенко, Цыганков и Зубков.
УКРАИНА: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Ярмолюк, Малиновский, Цыганков, Зубков, Ванат
Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео
Какой результат устроит Украину в матче с Исландией?
- Соперники по группе D отбора на ЧМ-2026 набрали одинаковое количество очков в пяти предыдущих матчах – по семь. Благодаря лучшей разнице мячей Исландия опережает Украину в турнирной таблице.
- Таким образом, "сине-желтых" в матче с "викингами" устроит только победа с любым счетом. А вот в случае ничьей или поражения второе место достанется Исландии.
- В первом матче, состоявшемся в Рейкьявике, перемогу праздновала команда Сергея Реброва (5:3). Решающие два гола украинцы забили в конце встречи.
- Кстати, в рейтинге ФИФА Исландия занимает 74 место, а сборная Украины – 27.