Поєдинок 6-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 відбудеться у неділю, 16 листопада. Гра на варшавському стадіоні "Легія" розпочнеться о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна – Ісландія: онлайн-трансляція вирішального матчу кваліфікації ЧС-2026

Хто вийде в основі України на матч з Ісландією?

Після матчу з Францією (0:4) табір збірної України залишив Георгій Судаков. Півзахисник Бенфіки повернувся до Португалії, де пройде медичне обстеження.

Крім того, до заявки на матч з Ісландією не потрапив Олег Очеретько. Тож тренерський штаб напередодні важливого матчу втратив двох гравців середини поля.

У порівнянні з попереднім матчем Сергій Ребров провів значні зміни у стартовому складі. На вістрі атаки вийде Владислав Ванат, який замінить Романа Яремчука, в опорну зону повернеться Іван Калюжний. Крім того, з перших хвилин гратимуть Матвієнко, Циганков та Зубков.

УКРАЇНА: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Калюжний, Ярмолюк, Маліновський, Циганков, Зубков, Ванат

Стартовий склад збірної України: дивіться відео

Який результат влаштує Україну в матчі з Ісландією?