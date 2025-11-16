Поєдинок 6-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 відбудеться у неділю, 16 листопада. Гра на варшавському стадіоні "Легія" розпочнеться о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна – Ісландія: онлайн-трансляція вирішального матчу кваліфікації ЧС-2026
Хто вийде в основі України на матч з Ісландією?
Після матчу з Францією (0:4) табір збірної України залишив Георгій Судаков. Півзахисник Бенфіки повернувся до Португалії, де пройде медичне обстеження.
Крім того, до заявки на матч з Ісландією не потрапив Олег Очеретько. Тож тренерський штаб напередодні важливого матчу втратив двох гравців середини поля.
У порівнянні з попереднім матчем Сергій Ребров провів значні зміни у стартовому складі. На вістрі атаки вийде Владислав Ванат, який замінить Романа Яремчука, в опорну зону повернеться Іван Калюжний. Крім того, з перших хвилин гратимуть Матвієнко, Циганков та Зубков.
УКРАЇНА: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Калюжний, Ярмолюк, Маліновський, Циганков, Зубков, Ванат
Стартовий склад збірної України: дивіться відео
Який результат влаштує Україну в матчі з Ісландією?
- Суперники по групі D відбору на ЧС-2026 набрали однакову кількість очок у п'яти попередніх матчах – по сім. Завдяки кращій різниці м'ячів Ісландія випереджає Україну у турнірній таблиці.
- Таким чином, "синьо-жовтих" у матчі з "вікінгами" влаштує лише перемога з будь-яким рахунком. А от у разі нічиєї або поразки друга сходинка дістанеться Ісландії.
- У першому матчі, що відбувся у Рейк'явіку, перемогу святкувала команда Сергія Реброва (5:3). Вирішальні два голи українці забили наприкінці зустрічі.
- До речі, у рейтингу ФІФА Ісландія посідає 74 місце, а збірна України – 27.