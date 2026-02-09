Украинца на Олимпийских играх-2026 преследовал дрон: фото вызвало скандал в сети
- Украинского спортсмена на зимней Олимпиаде-2026 преследовал дрон для трансляции.
- Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях из-за аналогий с войной в Украине.
В Милане и близлежащих регионах Италии стартовали зимние Олимпийские игры-2026. Соревнования продлятся до 22 февраля.
Среди 92-х стран-участниц есть и Украина, которая отправила на Игры 46 атлетов. Несмотря на войну против России, наша страна продолжает участвовать в мировой спортивной жизни.
Как неудачно пошутили об Украине?
Поэтому некоторые обычные для мирной жизни вещи могут вызвать неприятные ассоциации у украинцев. Один из таких эпизодов произошел во время заезда спортсмена на санной трассе.
В соцсетях приобрело популярность видео, на котором дрон преследовал атлета вдоль трассы для обеспечения трансляции заезда. Впрочем пользователь Mikita в соцсети X решил провести аналогию с войной в Украине.
Это довольно жутко, когда на Олимпиаде дрон преследует украинца,
– написал пользователь.
Пост довольно быстро стал популярным в сети. Однако многие подписчики осудили такие аналогии от болельщика и заявили о неуместности таких параллелей.
- "Это не смешно"
- "Тупая шутка"
- "Сразу в ад"
- "Ужасный контекст"
- "Это уже слишком"
- "Зачем вообще такое писать"
Однако больше всего лайков собрал комментарий от Niki4oR. Он написал: "Действительно круто, когда украинский дрон преследует россиянина где-то в поле".
Напомним, что в соревнованиях по санному спорту среди украинцев уже приняли участие Антон Дукач и Андрей Мандзий. Ребята заняли 17 и 13 места соответственно.
Что известно о скандалах на зимней Олимпиаде-2026?
- Зимние Олимпийские игры уже не раз сталкивались со скандальными ситуациями. Большинство из них связаны с Россией и ее спортсменами. Накануне церемонии открытия в Италии сообщили о массированных хакерских атаках со стороны россиян на инфраструктуру Игр.
- Под угрозой оказались сайты спортивных организаций,, гостиничные базы данных и программы МВД Италии. При этом МОК не применил полные санкции против России и Беларуси.
- Спортсмены из этих стран могут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Всего на соревнования в Италию приехало 20 "нейтральных" атлетов. Известный хоккеист Доминик Гашек эмоционально высказался о допуске россиян и белорусов к Играм.
- При этом российская символика под запретом на соревнованиях, сообщает Sveriges Radio. Кроме того, итальянцы массово протестуют против Олимпийских игр в Милане и регионе из-за вреда для окружающей среды.