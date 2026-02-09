Украинца на Олимпийских играх-2026 преследовал дрон: фото вызвало скандал в сети

В Милане и близлежащих регионах Италии стартовали зимние Олимпийские игры-2026. Соревнования продлятся до 22 февраля.

Среди 92-х стран-участниц есть и Украина, которая отправила на Игры 46 атлетов. Несмотря на войну против России, наша страна продолжает участвовать в мировой спортивной жизни.

Как неудачно пошутили об Украине?

Поэтому некоторые обычные для мирной жизни вещи могут вызвать неприятные ассоциации у украинцев. Один из таких эпизодов произошел во время заезда спортсмена на санной трассе.

В соцсетях приобрело популярность видео, на котором дрон преследовал атлета вдоль трассы для обеспечения трансляции заезда. Впрочем пользователь Mikita в соцсети X решил провести аналогию с войной в Украине.

Это довольно жутко, когда на Олимпиаде дрон преследует украинца,

– написал пользователь.

Пост довольно быстро стал популярным в сети. Однако многие подписчики осудили такие аналогии от болельщика и заявили о неуместности таких параллелей.

"Это не смешно"

"Тупая шутка"

"Сразу в ад"

"Ужасный контекст"

"Это уже слишком"

"Зачем вообще такое писать"

Однако больше всего лайков собрал комментарий от Niki4oR. Он написал: "Действительно круто, когда украинский дрон преследует россиянина где-то в поле".

Напомним, что в соревнованиях по санному спорту среди украинцев уже приняли участие Антон Дукач и Андрей Мандзий. Ребята заняли 17 и 13 места соответственно.

