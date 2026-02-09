Українця на Олімпійських іграх-2026 переслідував дрон: фото викликало скандал у мережі

В Мілані та прилеглих регіонах Італії стартували зимові Олімпійські ігри-2026. Змагання триватимуть до 22 лютого.

Серед 92-х країн-учасниць є і Україна, яка відправила на Ігри 46 атлетів. Попри війну проти Росії, наша країна продовжує брати участь у світовому спортивному житті.

До теми Хочуть скасувати санкції: Росію готуються повернути на Олімпіаду

Як невдало пожартували про Україну?

Тому деякі звичайні для мирного життя речі можуть викликати неприємні асоціації у українців. Один з таких епізодів стався під час заїзду спортсмена на санній трасі.

В соцмережах набуло популярності відео, на якому дрон переслідував атлета вздовж траси для забезпечення трансляції заїзду. Втім користувач Mikita у соцмережі X вирішив провести аналогію з війною в Україні.

Це доволі моторошно, коли на Олімпіаді дрон переслідує українця,

– написав користувач.

Пост доволі швидко став популярним у мережі. Проте чимало підписників засудили такі аналогії від вболівальника та заявили про недоречність таких паралелей.

"Це не смішно"

"Тупий жарт"

"Одразу в пекло"

"Жахливий контекст"

"Це вже занадто"

"Навіщо взагалі таке писати"

Проте найбільше лайків зібрав коментар від Niki4oR. Він написав: "Справді круто, коли український дрон переслідує росіянина десь у полі".

Нагадаємо, що у змаганнях із санного спорту серед українців вже взяли участь Антон Дукач та Андрій Мандзій. Хлопці посіли 17 та 13 місця відповідно.

Що відомо про скандали на зимовій Олімпіаді-2026?