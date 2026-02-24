"У нас нет футболистов": легенда Динамо дал тревожный прогноз относительно выхода Украины на ЧМ-2026

Сборная Украины готовится к решающим матчам в квалификации ЧМ-2026. Именно в играх плей-офф и определится, поедет ли наша команда на Мундиаль летом.

Команду Реброва ждут две встречи в конце марта. В полуфинале этой стадии "сине-желтые" сыграют со Швецией, сообщает 24 Канал.

Чего ждать от матча со шведами?

Поражение в матче со скандинавами окончательно закроет двери на ЧМ-2026 перед Украиной. При этом шведы кадрово имеют лучший состав, особенно в нападении.

За "Тре Крунур" играют Дьокереш из Арсенала, Исак из Ливерпуля, Эланга из Ньюкасла и Барджи из Барселоны. В эксклюзивном комментарии 24 Каналу опытный экс-тренер Йожеф Сабо оценил шансы подопечных Реброва.

У нас нет футболистов, которые стабильно демонстрируют хорошую игру. Я не знаю, в каком состоянии находится сборная Швеции. Читал, что у них трое или четверо игроков восстанавливаются после травм. Но в целом у шведов хорошая команда. Поэтому нам будет очень сложно пройти на чемпионат мира,

– сказал Сабо.

Что не так с Зинченко?

Также Йожеф высказал свое мнение относительно травмированных лидеров команды. Украине точно не поможет травмированный Александр Зинченко, однако Сабо не считает это большой потерей.

Зинченко – не тот футболист, без которого невозможно представить сборную. Он не умеет играть в отборе. В Арсенале он себя показал на простых мячах. Коротко отдать пас, больше ничего у него нет. Я не думаю, что он мог бы помочь сборной Украины,

– заявил бывший тренер.

Напомним, что Сабо пять раз возглавлял киевское Динамо, а также руководил сборной Украины. Под его руководством наша команда выходила в стыковые матчи отборов к ЧМ-1998 и Евро-2000, но там терпела неудачи от Хорватии и Словении соответственно.

Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?