Сборная Украины U-20 успешно прошла групповую стадию юношеского чемпионата мира-2025. Команда Дмитрия Михайленко переиграла Парагвай и стала победителем квартета.

Сборная Украины U-20 завершила выступление на групповой стадии юношеского чемпионата мира-2025. В последнем туре этой стадии "сине-желтые" противостояли сборной Парагвая, сообщает 24 Канал.

По теме Анонс юношеского чемпионата мира по футболу: чего ждать от сборной Украины U-20

На что претендовала Украина?

В первых двух турах Украина не слишком поразила игрой, но все же набрала четыре очка. Подопечные Дмитрия Михайленко одержали непростую победу над Южной Кореей (2:1) и расписали ничью с Панамой (1:1).

Перед последним туром "сине-желтые" делили первое место со своим последним оппонентом Парагваем. Показатели очков и голов были симметричными, но Украина занимала выше место благодаря меньшему количеству заработанных желтых и красных карточек.

Поэтому ничья в последнем туре гарантировала нашей команде первое место. Наставник применил ротацию, выставив аж шесть новых игроков по сравнению с предыдущим матчем. Синчук пропускал игру из-за перебора карточек, на его место вышел Кристиан Шевченко – сын Андрея Шевченко.

Украина U-20 – Парагвай U-20 2:1

Голы: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Миньо, 69.

Парагвай также не желал рисковать, ведь в случае проигрыша мог скатиться на третье место. Ничья же тоже гарантировала южноамериканцам выход в плей-офф, поэтому первый тайм прошел без большого количества моментов.

Инициативой владели украинцы, но остроты было немного. Разве что можно вспомнить опасный удар от Киселя после углового, когда защитник заблокировал удар с 2-3 метров.

Добиться своего подопечные Михайленко смогли сразу после перерыва. Решающим стал выход Максима Деркача на замену. Игрок Тукумс 2000 получил передачу от Кревсуна и реализовал выход один на один.

Расклад был максимально комфортным для Украины. Соперник никак не мог разогнать свои атаки, тогда как "сине-желтые" имели все шансы увеличить преимущество. Классные моменты не реализовали Шевченко, Пономаренко и Катрич.

Читайте также Чего ждать от сборной Украины на чемпионате мира-2025: прогноз эксперта

К сожалению, после этого Парагвай реализовал едва ли не единственный свой опасный момент. Миньо убежал от Гусева и пробил в дальний угол из-под защитника Кудривки. Крапивцов не спас.

Ничья устраивала бы обе команды, однако украинцы не опустили руки и вырвали победу. Героем стал Матвей Пономаренко, который прошел из центра поля в штрафную и нанес точный дальний удар.

Голы в матче Украина – Парагвай: смотреть видео

Украина на чемпионате мира U-20