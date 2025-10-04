Збірна України U-20 успішно пройшла групову стадію юнацького чемпіонату світу-2025. Команда Дмитра Михайленка переграла Парагвай та стала переможцем квартету.

Збірна України U-20 завершила виступ на груповій стадії юнацького чемпіонату світу-2025. В останньому турі цієї стадії "синьо-жовті" протистояли збірній Парагваю, повідомляє 24 Канал.

На що претендувала Україна?

У перших двох турах Україна не надто вразила грою, але все ж набрала чотири очки. Підопічні Дмитра Михайленка здобули непросту перемогу над Південною Кореєю (2:1) та розписали нічию з Панамою (1:1).

Перед останнім туром "синьо-жовті" ділили перше місце із своїм останнім опонентом Парагваєм. Показники очок та голів були симетричними, але Україна займала вище місце завдяки меншій кількості зароблених жовтих та червоних карток.

Тож нічия в останньому турі гарантувала нашій команді перше місце. Наставник застосував ротацію, виставивши аж шістьох нових гравців у порівнянні з попереднім матчем. Синчук пропускав гру через перебір карток, на його місце вийшов Крістіан Шевченко – син Андрія Шевченка.

Україна U-20 – Парагвай U-20 2:1

Голи: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Міньо, 69.

Парагвай також не бажав ризикувати, адже в разі програшу міг скотитися на третє місце. Нічия ж теж гарантувала південноамериканцям вихід у плей-оф, тому перший тайм пройшов без великої кількості моментів.

Ініціативою володіли українці, але гостроти було небагато. Хіба що можна згадати небезпечний удар від Кисіля після кутового, коли захисник заблокував удар з 2-3 метрів.

Досягти свого підопічні Михайленка змогли одразу після перерви. Вирішальним став вихід Максима Деркача на заміну. Гравець Тукумс 2000 отримав передачу від Кревсуна та реалізував вихід сам на сам.

Розклад був максимально комфортним для України. Суперник ніяк не міг розігнати свої атаки, тоді як "синьо-жовті" мали всі шанси збільшити перевагу. Класні моменти не реалізували Шевченко, Пономаренко та Катрич.

На жаль, після цього Парагвай реалізував ледь не єдиний свій небезпечний момент. Міньо втік від Гусєва та пробив у дальній кут з-під захисника Кудрівки. Крапивцов не врятував.

Нічия влаштовувала би обидві команди, проте українці не опустили руки та вирвали перемогу. Героєм став Матвій Пономаренко, який пройшов з центру поля до карного майданчику та завдав точного дальнього удару.

Україна на чемпіонаті світу U-20