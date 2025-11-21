Заняв второе место в квартете, "сине-желтые" попали в плей-офф, где должны сыграть два матча. Существует вероятность, что обе встречи пройдут на территории Польши, сообщает 24 Канал со ссылкой на Петра Волосика.

По теме За цену нападающего Швеции можно купить половину состава Украины: сравнение стоимости сборных

Где Украина будет принимать соперников по плей-офф?

Полуфинал против Швеции будет номинально домашним для нашей сборной. Однако из-за военного положения в Украине наша команда не имеет возможности проводить игры на своей территории.

В случае прохода шведов "сине-желтые" также будут играть номинально дома против победителя пары Польша – Албания. Польские СМИ уверяют, что даже в случае встречи со сборной Польши Украина будет "принимать" соперника именно в этой стране.

Однако в таком случае УАФ ограничит доступ на стадион для польских болельщиков. Для них билеты будут доступны только на гостевой сектор, тогда как на другие места пропуска будут продавать только для владельцев украинских фан-карт.

При этом рассматривается и вариант проведения матча в другой стране. Пока же УАФ не комментирует возможное место проведения обеих игр. Отметим, что все три домашних матча групповой стадии квалификации на Мундиаль Украина провела в Польше.

Как Украине попасть на ЧМ-2026?