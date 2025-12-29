Левандовский высказался о возможной битве Польши против Украины за выход на ЧМ-2026
- Роберт Левандовский высказался о шансах Польши в вероятном матче против Украины, отметив, что это будет сложное противостояние.
- Полуфинальные матчи раунда плей-офф между Польшей и Албанией, а также Украиной и Швецией состоятся 26 марта, а финал – 31 марта.
Сборная Польши в раунде плей-офф отбора на ЧМ-2026 может встретиться со сборной Украины. Капитан "бело-красных" Роберт Левандовский оценил шансы на успех в вероятном противостоянии.
Сборные Украины и Польши могут встретиться на футбольном поле в случае успешных полуфиналов в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Форвард Барселоны и "орлов" Роберт Левандовский поделился ожиданиями от матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rymanowski Live.
Какой прогноз сделал Левандовский на матч с Украиной?
У капитана сборной Польши поинтересовались, могут ли возникнуть проблемы в полуфинале с Албанией, а затем в решающем матче с Украиной или Швецией.
"Конечно, что это сильные соперники, и легко не будет. Первый матч с Албанией, который играем дома при поддержке наших болельщиков, является дополнительным пинком, чтобы выложиться еще больше.
А потом финал, неизвестно, где он состоится – в Валенсии или Швеции. Но это один матч. Надеюсь, что мы сыграем оба поединка на уровне, что позволит нам выйти на чемпионат мира", – сказал Левандовский.
Как Польша сыграла в отборе на ЧМ-2026?
"Бело-красные" не сумели завоевать прямую путевку на Мундиаль по итогам группового раунда. Польша заняла второе место в группе G, пропустив на первое место Нидерланды.
В восьми матчах отбора на ЧМ-2026 "Кадра" набрала 17 баллов, одержав 5 побед, проиграв один поединок, а еще два завершились вничью. В турнирной таблице Польша опередила Финляндию, Мальту и Литву.
Когда сборные Украины и Польши могут встретиться?
- Полуфинальные матчи раунда плей-офф отбора на ЧМ-2026 Польша – Албания и Украина – Швеция состоятся 26 марта. Победители обоих поединков встретятся в решающем финале, который запланирован на 31 марта.
- Сборная Украины оба матча будет играть в Испании. По информации УАФ, номинально домашние поединки подопечные Сергея Реброва проведут в Валенсии на "Эстадио Сьютат де Валенсия".
- Ранее сообщалось, что основной форвард сборной Швеции получил тяжелую травму и вероятно не будет играть в матче с Украиной.