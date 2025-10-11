Поединок Украина – Азербайджан состоится в польском городе Краков на стадионе "Краковия". Это будет уже вторая игра между Украиной и Азербайджаном в рамках отбора на Мундиаль, сообщает 24 Канал.

К теме Турнирная таблица и результаты Украины в отборе на ЧМ-2026

Что известно вокруг матча Украина – Азербайджан?

Первая встреча, которая была во 2-м туре отбора на ЧМ-2026, закончилась неожиданной ничьей 1:1. На 51-й минуте Судаков вывел "сине-желтых" вперед 0:1. Однако через 20 минут Махмудов с пенальти сравнял цифры на табло и спас Азербайджан от домашнего поражения.

Это была вторая мировая в истории очных встреч этих национальных команд. В целом Украина играла против Азербайджана трижды. Единственная победа украинской сборной датирована в товарищеской игре в августе 2006-го года. В том матче Украина разгромила соперника со счетом 6:0. Голы забивали Воронин, Гусев, Воробей, Белик, Ротань и Назаренко (данные Transfermarkt).

Отметим, что в 3-м туре отбора на чемпионат мира-2026 команды добыли кардинально разные результаты. Украина одержала свою дебютную победу в квалификации на Мундиаль. Подопечные Реброва в матче с 8 голами переиграли Исландию 5:3. Любой оформил Малиновский.

Зато Азербайджан прогнозируемо на выезде был разгромлен лидером группы "D" Францией 0:3.

После трех туров Франция возглавляет квартет "D", набрав максимальные 9 баллов. Украина после дебютной победы набрала уже 4 очка и поднялась на 2-ю позицию. Исландия осталась при своих 3-х пунктах, но опустилась на 3-е место. Группу замыкает Азербайджан (1 балл).

На правах рекламы

Прогноз Favbet

На фоне победы над "викингами" Украина является явным фаворитом в предстоящем противостоянии по линии Favbet. Победу команды Реброва оценивают в 1,23. Зато на победу Азербайджана дают аж на 12,50. Ничья – 6,70.

То, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 – 1,58. Мизерный коэффициент стоит на тотал больше одного гола Украины – всего лишь 1,06.

Не исключено, что обе команды не порадуют своих болельщиков результативными ударами. Обе забьют: да – 2,22; нет – 1,66. Именно украинская сборная имеет больше шансов первой открыть счет в матче – 1,23. А вот на первый мяч в игре от гостей стоит коэффициент 4,65.

Болельщики могут увидеть 2-3 гола – 1,95. В то же время существует большая вероятность, что фаны увидят голы в обоих таймах: так – 1,52; нет – 2,40.

Какие шансы на то, что команда Реброва может выиграть "всухую" (не пропустив голов) – 1,86.