Английский фанат пообещал поехать на войну с Россией, если Украина пройдет Швецию в отборе на ЧМ
- Английский фанат Льюис Майли пообещал присоединиться к войне против России, если Украина победит Швецию.
- Причиной является нелюбовь к шведскому нападающему Александеру Исаку.
Сборная Украины прошла в раунд плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. Это стало возможным благодаря второму месту в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.
Теперь Украине надо проходить двух соперников, чтобы оказаться на Мундиале. Первым из них будет Швеция, что вызвало интересную реакцию у английского фаната Льюиса Майли, сообщает 24 Канал.
Почему фанат ненавидит Швецию?
Парень является фанатом Ньюкасла и планирует болеть в матч Украина – Швеция за нашу команду. Более того, Льюис даже пообещал помочь нашей стране в войне с Россией.
Я лично присоединюсь к войне в Украине и помогу им бороться с Россией, если им удастся победить Швецию и отправить эту крысу домой,
– написал парень в своих соцсетях.
Под "крысой" Майли имел в виду звездного шведского нападающего Александера Исака. Игрок стал объектом ненависти для фанатов Ньюкасла после его трансфера в Ливерпуль этим летом.
"Сороки" не желали продавать шведа, но тот устроил демарш и начал бойкотировать тренировки. В конце концов мерсисайдцы дожали Ньюкасл и выкупили футболиста за 145 миллионов евро.
Справка. Исак выступал за Ньюкасл с 2022 по 2025 годы. Именно там игрок дорос до уровня топ-форварда, забив 62 гола в 109 матчах. В сборной Швеции Александер образует звездную пару нападающих вместе с Виктором Дьокерешем из Арсенала и имеет в своем активе 16 мячей в 56 играх согласно данным Transfermarkt.
Однако отношение фанатов "сорок" к Исаку остается негативным. Теперь же они желают Швеции невыхода на ЧМ-2026, чтобы Александер потерпел громкую неудачу.
Как Украине квалифицироваться на ЧМ-2026?
- Подопечные Сергея Реброва попали в раунд плей-офф, где должны отыграть еще два матча. Первым оппонентом нашей команды станет сборная Швеции.
- С ней "сине-желтые" сыграют 26 марта. В случае победы наша команда выйдет в финал плей-офф на победителя пары Польша – Албания. Эта игра назначена на 31 марта.
- Только при условии двух побед в этих встречах Украина попадет на Мундиаль. При этом Украина будет участвовать в жеребьевке финальной стадии ЧМ-2026, которая пройдет 5 декабря.
- Победитель нашей сетки плей-офф будет сеяться из третьей корзины и узнает соперников, на которых выйдет на Мундиале в случае успеха в стыках.
- Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.