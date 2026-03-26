Украина – Швеция: где смотреть матч отбора на чемпионат мира-2026
- Матч Украина – Швеция состоится 26 марта в 21:45 в Валенсии и будет транслироваться на платформе MEGOGO и телеканале MEGOGO Спорт.
- Если Украина победит, 31 марта она сыграет финальный матч плей-офф за право выступить на чемпионате мира; в противном случае матч будет товарищеским.
В четверг, 26 марта, сборная Украины отыграет первый матч в рамках раунда плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. От мартовских матчей зависит, выйдет ли команда Реброва на Мундиаль.
Украине удалось квалифицироваться в стыковые матчи благодаря второму месту в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Первым соперником нашей команды станет сборная Швеции, сообщает 24 Канал.
Где смотреть матч Украина – Швеция?
Матч состоится 26 марта в 21:45 в Валенсии.
Встреча будет транслироваться сразу на нескольких платформах:
OTT-платформа MEGOGO (по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "Megopack"),
телеканал MEGOGO Спорт (бесплатно в цифровой сети Т2 и кабельных операторов).
Кто будет комментировать матч?
Вещание из предматчевой студии начнется в 20:20.
К ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся Александр Головко и Владислав Лупашкоо. На включении из Валенсии будет работать Александра Кучеренко.
Матч будут комментировать Вадим Скичко и Александр Новак.
Какие возможные сценарии для сборной Украины?
- Если сборная Украины одержит победу над Швецией, 31 марта она сыграет финальный матч плей-офф за право выступить на чемпионате мира. Соперником станет команда, что победит в противостоянии Польша – Албания. Для Украины это будет уже шестая попытка пройти на чемпионат мира через плей-офф – до этого украинцам ни разу не удавалось преодолеть этот барьер.
Если же Украина не сможет попасть в финал, 31 марта команда все равно выйдет на поле, но против сборной, которая проиграет в паре Польша – Албания. В таком случае матч будет иметь товарищеский статус и не будет влиять на распределение путевок на Мундиаль.