Украина – Швеция: где смотреть матч отбора на чемпионат мира-2026
26 марта, 12:02
Украина – Швеция: где смотреть матч отбора на чемпионат мира-2026

Александра Власова
Основные тезисы
  • Матч Украина – Швеция состоится 26 марта в 21:45 в Валенсии и будет транслироваться на платформе MEGOGO и телеканале MEGOGO Спорт.
  • Если Украина победит, 31 марта она сыграет финальный матч плей-офф за право выступить на чемпионате мира; в противном случае матч будет товарищеским.

В четверг, 26 марта, сборная Украины отыграет первый матч в рамках раунда плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. От мартовских матчей зависит, выйдет ли команда Реброва на Мундиаль.

Украине удалось квалифицироваться в стыковые матчи благодаря второму месту в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Первым соперником нашей команды станет сборная Швеции, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Украина – Швеция?

Матч состоится 26 марта в 21:45 в Валенсии.

Встреча будет транслироваться сразу на нескольких платформах:

  • OTT-платформа MEGOGO (по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "Megopack"),

  • телеканал MEGOGO Спорт (бесплатно в цифровой сети Т2 и кабельных операторов).

Кто будет комментировать матч?

Вещание из предматчевой студии начнется в 20:20.

К ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся Александр Головко и Владислав Лупашкоо. На включении из Валенсии будет работать Александра Кучеренко.

Матч будут комментировать Вадим Скичко и Александр Новак.

Какие возможные сценарии для сборной Украины?

  • Если сборная Украины одержит победу над Швецией, 31 марта она сыграет финальный матч плей-офф за право выступить на чемпионате мира. Соперником станет команда, что победит в противостоянии Польша – Албания. Для Украины это будет уже шестая попытка пройти на чемпионат мира через плей-офф – до этого украинцам ни разу не удавалось преодолеть этот барьер.

  • Если же Украина не сможет попасть в финал, 31 марта команда все равно выйдет на поле, но против сборной, которая проиграет в паре Польша – Албания. В таком случае матч будет иметь товарищеский статус и не будет влиять на распределение путевок на Мундиаль.