Реброва в отставку и слизняк матча: в сети разносят сборную Украины за поражение Швеции

В четверг, 26 марта, состоялся отборочный матч к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Швеции. Победа в этой игре дала бы украинской команде шанс провести еще один решающий поединок против победителя пары Польша – Албания за право выхода на мундиаль.

Однако, к сожалению, сборная Украины потерпела поражение со счетом 1:3, и теперь ее ожидает только товарищеская встреча с Албанией. После матча со Швецией сеть заполонили мемы, эмоции и бурные обсуждения среди украинских болельщиков. Какие именно реакции вызвала эта игра у фанатов, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Подопечные Реброва вылетели от Швеции: когда состоится следующий матч сборной Украины

Какие реакции были после матча Украина – Швеция?

Конечно, преобладали негативные эмоции и разочарование. Реакцию вызвало буквально все: и сама игра, и даже послематчевые комментарии игроков.

Лишь слова Виталия Миколенко вызвали хоть немного позитива – болельщики отметили искренность и откровенность в его высказываниях, за что ему выражали благодарность.

Он также был признан "Львом матча" по версии болельщиков – наградой, которую получает игрок, набравший наибольшее количество голосов среди фанатов.

Как болельщики отреагировали на комментарий Миколенко / Скриншоты из соцсетей

Свои мысли высказывали люди из разных сфер: как те, кто непосредственно связан с футболом, так и обычные болельщики, которые просто стремились к победе Украины. Среди них – блогеры, спортивные журналисты, стримеры и многие другие.



Реакция пользователей соцсетей на матч сборной Украины / скриншоты из соцсетей

Кроме простых эмоций и шуток, которые, видимо, помогают украинцам держаться, звучала и конструктивная, аргументированная критика.



Мнения болельщиков после матча / скриншоты из соцсетей

Но среди всех социальных сетей больше всего отличался Threads – именно там лента буквально взорвалась обсуждениями о сборной, и, пожалуй, именно там собрались самые горячие эмоции болельщиков.

Реакции от матча Украина – Швеция / скриншоты Threads

Были даже те, кто сами порадовались, что не поехали на матч – среди них журналисты и фотографы.

Слова журналистов и фотографов / скриншоты Threads

Реакции на матч Украина – Швеция не заставили себя ждать. Юмор присутствовал, критика тоже – но она оставалась конструктивной, опираясь на факты, а не на эмоции.

Что дальше для сборной Украины?