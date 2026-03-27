Реброва у відставку та слимак матчу: у мережі розносять збірну України за поразку Швеції
- Збірна України програла Швеції з рахунком 1:3 в рамках відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 року.
- Вболівальники висловили в соцмережах емоції та критику, відзначивши щирість Віталія Миколенка, якого обрали "Левом матчу".
У четвер, 26 березня, відбувся відбірковий матч до чемпіонату світу 2026 року між збірними України та Швеції. Перемога в цій грі дала б українській команді шанс провести ще один вирішальний поєдинок проти переможця пари Польща – Албанія за право виходу на мундіаль.
Однак, на жаль, збірна України зазнала поразки з рахунком 1:3, і тепер на неї очікує лише товариська зустріч з Албанією. Після матчу зі Швецією мережу заполонили меми, емоції та бурхливі обговорення серед українських уболівальників. Які саме реакції викликала ця гра у фанатів, розповідає 24 Канал.
Які реакції були після матчу Україна – Швеція?
Звісно, переважали негативні емоції та розчарування. Реакцію викликало буквально все: і сама гра, і навіть післяматчеві коментарі гравців.
Лише слова Віталія Миколенка викликали хоч трохи позитиву – уболівальники відзначили щирість і відвертість у його висловлюваннях, за що йому висловлювали вдячність.
Він також був визнаний "Левом матчу" за версією вболівальників – нагородою, яку отримує гравець, що набрав найбільшу кількість голосів серед фанатів.
Свої думки висловлювали люди з різних сфер: як ті, хто безпосередньо пов'язаний із футболом, так і звичайні вболівальники, які просто прагнули перемоги України. Серед них – блогери, спортивні журналісти, стрімери та багато інших.
Окрім простих емоцій і жартів, які, мабуть, допомагають українцям триматися, звучала й конструктивна, аргументована критика.
Але серед усіх соціальних мереж найбільше вирізнявся Threads – саме там стрічка буквально вибухнула обговореннями про збірну, і, мабуть, саме там зібралися найгарячіші емоції вболівальників.
Були навіть ті, хто самі пораділи, що не поїхали на матч – серед них журналісти та фотографи.
Реакції на матч Україна – Швеція не змусили себе чекати. Гумор був присутній, критика теж – але вона залишалася конструктивною, спираючись на факти, а не на емоції.
Що далі для збірної України?
- Збірна України розпочала 2026 рік матчем проти Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу, але програла 1:3. Гол престижу забив дебютант Матвій Пономаренко, а героєм зустрічі став шведський гравець Віктор Дьокереш.
Через поразку шлях на чемпіонат світу-2026 для України завершено, і близько пів року команда буде без офіційних матчів. Проте вже 31 березня "синьо-жовті" проведуть товариський матч проти Албанії. Гра відбудеться о 21:45 за київським часом у Валенсії на стадіоні "Сьютат де Валенсія".
Наступні плани команди включають спаринги влітку та старт у Лізі націй 2026 – 2027 восени, де Україна гратиме в дивізіоні В проти Угорщини, Північної Ірландії та Грузії.