Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем Украина – Швеция
- Украина сыграет против Швеции 26 марта в Валенсии в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.
- Накануне встречи тренер команды Сергей Ребров ответит на вопросы журналистов.
Уже в четверг, 26 марта, сборная Украины проведет свой первый матч в 2026 году. Команда Сергея Реброва сыграет полуфинальную встречу раунда плей-офф отбора на ЧМ-2026.
Нашим оппонентом станет сборная Швеции, в матче с которой Украине нужна лишь победа. Встреча начнется 26 августа в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Когда пройдет пресс-конференция Реброва?
Результат выступлений "сине-желтых" в плей-офф будет ключевым в оценке работы Сергея Реброва в сборной. Ранее УАФ ставила перед тренером главную задачу – выход в финальную часть Мундиаля.
За день до матча, 25 марта, наставник сборной Украины проведет предматчевую пресс-конференцию. Ребров и один из греков команды пообщаются с журналистами на тему игры против шведов. Начало – в 19:30 по киевскому времени.
Пресс-конференция Реброва перед матчем Украина – Швеция: смотреть онлайн
Как Украине попасть на ЧМ-2026?
Напомним, что Украина попала в стыковые матчи благодаря второму месту в группе. Наша команда набрала 10 очков в матчах против Франции, Исландии и Азербайджана.
Теперь же для выхода на Мундиаль "сине-желтым" надо выиграть два мартовских матча. Игра против Швеции пройдет 26 марта в Валенсии, которую наша команда выбрала в качестве "домашнего" поля.
Победа в этом матче выведет Украину в финал плей-офф. Там наша команда поборется за путевку на чемпионат мира с победителем пареможцем пары Польша – Албания. Эта игра назначена на 31-е число.
Как Украина играла на чемпионатах мира?
- Ранее наша сборная лишь однажды попадала на Мундиаль. В 2006 году команда под руководством Олега Блохина впервые вышла на чемпионат мира, где совершила прорыв.
- В группе "сине-желтые" проиграли Испании (0:4), но обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0). Это позволило Украине занять второе место и выйти в 1/8 финала на Швейцарию.
- Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти наша команда взяла верх. К сожалению, в четвертьфинале подопечных Блохина остановили будущие триумфаторы Мундиаля итальянцы (0:3).
- В случае прохода на ЧМ-2026 сборная Украины попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису. Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.