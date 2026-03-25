Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем Украина – Швеция

Уже в четверг, 26 марта, сборная Украины проведет свой первый матч в 2026 году. Команда Сергея Реброва сыграет полуфинальную встречу раунда плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Нашим оппонентом станет сборная Швеции, в матче с которой Украине нужна лишь победа. Встреча начнется 26 августа в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Когда пройдет пресс-конференция Реброва?

Результат выступлений "сине-желтых" в плей-офф будет ключевым в оценке работы Сергея Реброва в сборной. Ранее УАФ ставила перед тренером главную задачу – выход в финальную часть Мундиаля.

За день до матча, 25 марта, наставник сборной Украины проведет предматчевую пресс-конференцию. Ребров и один из греков команды пообщаются с журналистами на тему игры против шведов. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Как Украине попасть на ЧМ-2026?

Напомним, что Украина попала в стыковые матчи благодаря второму месту в группе. Наша команда набрала 10 очков в матчах против Франции, Исландии и Азербайджана.

Теперь же для выхода на Мундиаль "сине-желтым" надо выиграть два мартовских матча. Игра против Швеции пройдет 26 марта в Валенсии, которую наша команда выбрала в качестве "домашнего" поля.

Победа в этом матче выведет Украину в финал плей-офф. Там наша команда поборется за путевку на чемпионат мира с победителем пареможцем пары Польша – Албания. Эта игра назначена на 31-е число.

