Онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва перед матчем Україна – Швеція

Вже у четвер, 26 березня, збірна України проведе свій перший матч у 2026 році. Команда Сергія Реброва зіграє півфінальну зустріч раунду плей-оф відбору на ЧС-2026.

Нашим опонентом стане збірна Швеції, в матчі з якою Україні потрібна лише перемога. Зустріч розпочнеться 26 серпня о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Коли пройде пресконференція Реброва?

Результат виступів "синьо-жовтих" у плей-оф буде ключовим в оцінці роботи Сергія Реброва у збірній. Раніше УАФ ставила перед тренером головне завдання – вихід у фінальну частину Мундіалю.

За день до матчу, 25 березня, наставник збірної України проведе передматчеву пресконференцію. Ребров та один із грвців команди поспілкуються із журналістами на тему гри проти шведів. Початок – о 19:30 за київським часом.

Пресконференція Реброва перед матчем Україна – Швеція: дивитися онлайн

Як Україні потрапити на ЧС-2026?

Нагадаємо, що Україна потрапила у стикові матчі завдяки другому місцю у групі. Наша команда набрала 10 очок у матчах проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Тепер же для виходу на Мундіаль "синьо-жовтим" треба виграти два березневі матчі. Гра проти Швеції пройде 26 березня у Валенсії, яку наша команда обрала в якості "домашнього" поля.

Перемога в цьому матчі виведе Україну у фінал плей-оф. Там наша команда побореться за путівку на чемпіонат світу із переможцем пареможцем пари Польща – Албанія. Ця гра призначена на 31-ше число.

