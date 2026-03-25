Нашим опонентом стане збірна Швеції, в матчі з якою Україні потрібна лише перемога. Зустріч розпочнеться 26 серпня о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Коли пройде пресконференція Реброва?
Результат виступів "синьо-жовтих" у плей-оф буде ключовим в оцінці роботи Сергія Реброва у збірній. Раніше УАФ ставила перед тренером головне завдання – вихід у фінальну частину Мундіалю.
За день до матчу, 25 березня, наставник збірної України проведе передматчеву пресконференцію. Ребров та один із грвців команди поспілкуються із журналістами на тему гри проти шведів. Початок – о 19:30 за київським часом.
Пресконференція Реброва перед матчем Україна – Швеція: дивитися онлайн
Як Україні потрапити на ЧС-2026?
Нагадаємо, що Україна потрапила у стикові матчі завдяки другому місцю у групі. Наша команда набрала 10 очок у матчах проти Франції, Ісландії та Азербайджану.
Тепер же для виходу на Мундіаль "синьо-жовтим" треба виграти два березневі матчі. Гра проти Швеції пройде 26 березня у Валенсії, яку наша команда обрала в якості "домашнього" поля.
Перемога в цьому матчі виведе Україну у фінал плей-оф. Там наша команда побореться за путівку на чемпіонат світу із переможцем пареможцем пари Польща – Албанія. Ця гра призначена на 31-ше число.
Як Україна грала на чемпіонатах світу?
- Раніше наша збірна лише одного разу потрапляла на Мундіаль. У 2006 році команда під керівництвом Олега Блохіна вперше вийшла на чемпіонат світу, де здійснила прорив.
- У групі "синьо-жовті" програли Іспанії (0:4), але обіграли Саудівську Аравію (4:0) та Туніс (1:0). Це дозволило Україні посісти друге місце та вийти в 1/8 фіналу на Швейцарію.
- Основний час матчу завершився нульовою нічиєю, а у серії пенальті наша команда взяла гору. На жаль, у чвертьфіналі підопічних Блохіна зупинили майбутні тріумфатори Мундіалю італійці (0:3).
- В разі проходу на ЧС-2026 збірна України потрапить у групу до Нідерландів, Японії та Тунісу. Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.