"Спасибо тем, кто досмотрел это зрелище до конца": как в сборной Украины реагируют на поражение от Швеции

В Европе состоялись полуфинальные матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026. Среди участников этой стадии была и сборная Украины.

Наша сборная не смогла решить задачу выхода на Мундиаль. Украинцы уступили Швеции со счетом 1:3, а хет-трик оформил Виктор Дьокереш, сообщает 24 Канал.

Что говорят игроки сборной Украины?

После матча игроки команды были в подавленном состоянии. В конце концов несколько из них все же вышли к представителям СМИ, чтобы прокомментировать позорное поражение.

Наиболее разочарованным выглядел Виталий Миколенко, которого фанаты признали "Львом матча". Игрок извинился перед болельщиками и поблагодарил их за поддержку.

Эмоции, наверное, такие же, как у всей Украины. Спасибо людям, которые досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но нечего извиняться после боя. Просто хотел сказать спасибо, что болели. Уже поздно что-то разбирать. Стыдно за то, как мы беззубо сыграли. В матче с Исландией мы бились за этот плей-офф, чтобы сюда выйти, на поле была сильная команда. А сегодня этого не было. Я не могу объяснить, почему так, – заявил Миколенко.

Не менее подавленным был и Роман Яремчук. При этом форвард Лиона не сдерживал эмоции и намекнул, что атмосфера в команде изменилась в худшую сторону.

Раздевалка мертва. Это я еще вчера увидел, к сожалению. Я думаю, причина – это отсутствие личностей в раздевалке. У нас было до этого много лидеров, но в один момент их не стало. Нет тех людей, которые могут что-то изменить на фоне эмоций и тяжелого периода. Почему-то именно в самый ответственный момент мы "обкакаемся", к сожалению. Это было с румынами, это было с Уэльсом, это было и сейчас. Я думаю, это уже не случайность, это уже какая-то система

– высказался Яремчук в интервью Tribuna.

Куда более спокойным был Илья Забарный. Защитник запомнился несколькими ошибками, но после игры спокойно отреагировал на поражение и вылет из отбора.

"Трудно что-то сказать. Это футбол, такие тяжелые моменты бывают. Честно говорю, что нечего много говорить. Просто чего-то не хватило. Не знаю чего именно. Я один положительный момент подчеркну: Пономаренко вышел и забил гол. Молодец, пусть продолжает в таком же духе. Болельщикам спасибо, что пришли и поддержали нас. Хотелось, конечно, подарить другие эмоции, но имеем то, что имеем. Мы сильная нация, которая сможет выстоять все, и будем двигаться дальше", – сказал игрок ПСЖ в эфире Megogo.

Что же касается Матвея Пономаренко, то форварда Динамо можно назвать наиболее положительным моментом в игре сборной. Нападающий вышел на замену в дебютном матче и смог забить перед компенсированным временем.

Эмоции негативные, мы проиграли. В раздевалке как будто траур. Но такие игры делают нас сильнее. Проанализируем, что у нас не получилось, будем двигаться дальше. Хорошо, что забил, я пытался помочь команде. Приятно, что так произошло. Но, к сожалению, проиграли 3:1. Еще есть над чем работать. У нас молодая команда. Главное – вера, а мы будем стараться исправлять наши ошибки,

– рассказал Матвей.

В свою очередь Валерий Бондарь выделил игру Виктора Дьокереша, который вчистую переиграл его: "Мы очень легкие мячи пропускали, не должны были пропускать легко, особенно в таких матчах. Относительно второго гола Дёкереша, то он быстро сыграл под правую ногу. Я даже не успел его накрыть. Это уровень футболиста".

Что теперь ждет сборную Украины?