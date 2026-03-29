Украине вручили отобранную у России медаль чемпионата мира по биатлону
- Украинские биатлонисты получили серебряные медали чемпионата мира-2011 после дисквалификации российской команды из-за допинга.
- Церемония награждения состоялась в Буковеле, где медали вручил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин.
Украинские биатлонисты получили серебряные медали чемпионата мира-2011 только через 15 лет после гонки. Награду отобрали у России из-за допингового скандала.
Церемония награждения состоялась во время чемпионата Украины по биатлону в Буковеле. Медали лично вручил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин, информирует "Суспільне Спорт".
Как Украина получила медали?
Украинская мужская сборная по биатлону получила серебряные медали чемпионата мира-2011 в эстафете после аннулирования результатов российской команды. Сначала украинцы финишировали третьими, однако после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова сборная Украины поднялась на вторую позицию.
Спортивный арбитражный суд признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, а впоследствии его результаты за 2010–2014 годы официально отменили. Это автоматически привело к перераспределению медалей чемпионата мира.
Часть наград вручили раньше
Ранее серебряную медаль уже получил один из участников той эстафеты Сергей Семенов – это произошло во время этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Другие члены команды, Александр Биланенко и Сергей Седнев, смогли получить свои награды только теперь – через много лет после завершения карьеры.
Торжественную церемонию провели в Буковеле на национальном чемпионате Украины. По словам президента IBU Олле Далина, одной из главных задач его визита было вручить все положенные медали украинским спортсменам, чтобы окончательно восстановить справедливость в деле допингового скандала.
Скандал из-за россиян-допингистов
- Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин ранее заявил, что не намерен возвращать золотую медаль эстафеты Игр-2014 в Сочи.
- Решение о перераспределении наград приняли после дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова – из-за нарушения антидопинговых правил.
- Его результаты на Олимпиадах-2010 и 2014 аннулировали, а вместе с ним золота лишилась вся эстафетная четверка.