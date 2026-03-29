Украине вручили отобранную у России медаль чемпионата мира по биатлону
29 марта, 17:54
Украине вручили отобранную у России медаль чемпионата мира по биатлону

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Украинские биатлонисты получили серебряные медали чемпионата мира-2011 после дисквалификации российской команды из-за допинга.
  • Церемония награждения состоялась в Буковеле, где медали вручил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин.

Украинские биатлонисты получили серебряные медали чемпионата мира-2011 только через 15 лет после гонки. Награду отобрали у России из-за допингового скандала.

Церемония награждения состоялась во время чемпионата Украины по биатлону в Буковеле. Медали лично вручил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин, информирует "Суспільне Спорт".

Как Украина получила медали?

Украинская мужская сборная по биатлону получила серебряные медали чемпионата мира-2011 в эстафете после аннулирования результатов российской команды. Сначала украинцы финишировали третьими, однако после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова сборная Украины поднялась на вторую позицию.

Спортивный арбитражный суд признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, а впоследствии его результаты за 2010–2014 годы официально отменили. Это автоматически привело к перераспределению медалей чемпионата мира.

Часть наград вручили раньше

Ранее серебряную медаль уже получил один из участников той эстафеты Сергей Семенов – это произошло во время этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Другие члены команды, Александр Биланенко и Сергей Седнев, смогли получить свои награды только теперь – через много лет после завершения карьеры.

Торжественную церемонию провели в Буковеле на национальном чемпионате Украины. По словам президента IBU Олле Далина, одной из главных задач его визита было вручить все положенные медали украинским спортсменам, чтобы окончательно восстановить справедливость в деле допингового скандала.

Скандал из-за россиян-допингистов

  • Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин ранее заявил, что не намерен возвращать золотую медаль эстафеты Игр-2014 в Сочи.
  • Решение о перераспределении наград приняли после дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова – из-за нарушения антидопинговых правил.
  • Его результаты на Олимпиадах-2010 и 2014 аннулировали, а вместе с ним золота лишилась вся эстафетная четверка.