Бездыханное тело защитника польской Котвицы Александера Биганского обнаружили 10 января в собственной квартире. О смерти футболиста сообщил его младший брат Ян, который играет за турецкий Сиваспор, пишет 24 Канал.

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Трагическая смерть одноклубника Костевича

Сейчас полиция устанавливает причины внезапной смерти молодого футболиста. По информации польских СМИ, у Биганского остановилось сердце.

Свои соболезнования родным и близким Биганского в социальных сетях выразил футбольный клуб Котвица Колобжег, где он играл в последнее время.

Александер Биганский / фото Котвица Колобжег

Во время футбольной карьеры Александер выступал за команды из низших дивизионов Польши – ГКС Тихи, Полонию и Легионовию. После завершения сезона 2023/24 Биганский подписал контракт с новичком 1 Лиги Котвица Колобжегом.

В первые части сезона хавбек сыграл 15 матчей, но результативными действиями не отметился. Его одноклубником в Котвице был бывший динамовец Владимир Костевич, который тоже присоединился к команде летом 2024 года.

Ранее сообщалось о загадочной смерти уругвайского футболиста Матиаса Акуньи. Умерший играл за один из клубов Эквадора и находился под следствием из-за обвинений в домашнем насилии.