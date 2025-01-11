Бездиханне тіло захисника польської Котвиці Александера Біганського виявили 10 січня у власній квартирі. Про смерть футболіста повідомив його молодший брат Ян, який грає за турецький Сіваспор, пише 24 Канал.

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Трагічна смерть одноклубника Костевича

Наразі поліція встановлює причини раптової смерті молодого футболіста. За інформацією польських ЗМІ, у Біганського зупинилося серце.

Свої співчуття рідним та близьким Біганського у соціальних мережах висловив футбольний клуб Котвіца Колобжег, де він грав останнім часом.

Александер Біганський / фото Котвіца Колобжег

Під час футбольної кар'єри Александер виступав за команди з нижчих дивізіонів Польщі – ГКС Тихи, Полонію та Легіоновію. Після завершення сезону 2023/24 Біганський підписав контракт з новачком 1 Ліги Котвіца Колобжег.

У перші частині сезону хавбек зіграв 15 матчів, але результативними діями не відзначився. Його одноклубником у Котвіце був колишній динамівець Володимир Костевич, який теж приєднався до команди влітку 2024 року.

Раніше повідомлялося про загадкову смерть уругвайського футболіста Матіаса Акуньї. Померлий грав за один з клубів Еквадору та перебував під слідством через звинувачення у домашньому насильстві.