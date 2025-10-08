Умер первый голкипер в истории Карпат и обладатель Кубка СССР Юрий Сусла
- Юрий Сусла, первый голкипер в истории львовских Карпат, умер на 92-м году жизни 5 октября.
- Сусла сыграл 77 матчей за Карпаты, был тренером после завершения карьеры и выиграл Кубок СССР.
Украинский футбол потерял еще одну легенду. Отошел в вечность бывший голкипер львовских Карпат Юрий Сусла.
Сердце Юрия Сусли перестало биться 5 октября на 92-м году жизни. Футболист был первым в истории голкипером львовского клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат.
Читайте также "Был достойным сыном своей страны": на фронте погиб известный фанат Динамо Евгений Лукьянюк
Карпаты потеряли еще одну легенду?
Причина смерти легендарного вратаря не сообщается. Вероятно, здесь дело в солидном возрасте. Во львовском клубе выразили свои соболезнования семье и близким Юрия Суслы.
Поминальная панихида состоялась в среду, 8 октября, в костеле Святого Антония Падуанского во Львове.
Что известно о Юрии Сусле?
- Юрий Сусла родился 5 февраля 1934-го года на Закарпатье.
- Поиграл за Спартак Ужгород, ОДО Львов и ЦСК МО и СКА Львов (данные Transfermarkt).
- С 1963-го года Сусла играл за Карпаты. Юрий Федорович стал первым в истории голкипером "зелено-белых". Вратарь защищал владения "львов" в их первом матче в истории против гомельского Локомотива (1:0).
- Был самым старшим футболистом львовского клуба и провел за команду 77 игр.
- После окончания карьеры Сусла остался работать в Карпатах, но уже в роли тренера. Выиграл Кубок СССР.
- Был наставником в СДЮШОР Карпаты, где присоединился к воспитанию известных голкиперов – Богдана Шуста, Богдана Когута, Романа Мысака, Андрея Тлумака и других вратарей.
Напомним, что недавно невосполнимую потерю понес фанатский сектор львовских Карпат. На войне против России погиб Руслан Загурский. Болельщик героически погиб во время эвакуации раненых побратимов.