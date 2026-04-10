Луческу это скрывал: стало известно шокирующую правду о смерти экс-тренера Шахтера и Динамо

Мировой футбол потрясло трагическое событие. 7 апреля в Бухаресте скончался легендарный футбольный тренер Мирча Луческу.

Румын попал в больницу в конце марта, когда пережил инфаркт. Врачи диагностировали у него проблемы с сердечно-сосудистой системой, однако настоящий диагноз Луческу мог быть другим, сообщает Digisport.

По теме Новый стадион Динамо назовут именем Мирчи Луческу

Чем на самом деле болел Луческу?

Местный журналист и комментатор Раду Наум раскрыл дополнительные детали состояния здоровья Мирчи за последнее время. По его информации, смерть Мистера не была неожиданной.

По его информации, у Луческу было онкологическое заболевание, которое обнаружили еще в начале этого года. Диагноз было решено скрывать и сам Мирча поддержал это решение.

В определенный момент ему установили диагноз. Нам известно, что в январе у Луческу обнаружили лейкемию, после чего этот диагноз постоянно скрывали от от СМИ и болельщиков. Я считаю, что в какой-то момент стоит провести обсуждение, чтобы быть честными. Это была большая операция по сокрытию его крайне сложного состояния. Она происходила с его согласия,

– заявил Раду.

Отметим, что за несколько дней до смерти Луческу ввели в искусственную кому, из которой он так и не вышел. Вчера, 9 апреля, состоялось прощание с коучем на Национальном стадионе в Бухаресте.

Чего Луческу достиг в Украине?