Луческу це приховував: стало відомо шокуючу правду про смерть екстренера Шахтаря та Динамо

Світовий футбол потрясла трагічна подія. 7 квітня в Бухаресті помер легендарний футбольний тренер Мірча Луческу.

Румун потрапив до лікарні наприкінці березня, коли пережив інфаркт. Лікарі діагностували у нього проблеми із серцево-судинною системою, проте справжній діагноз Луческу міг бути іншим, повідомляє Digisport.

Чим насправді хворів Луческу?

Місцевий журналіст та коментатор Раду Наум розкрив додаткові деталі стану здоров'я Мірчі за останній час. За його інформацією, смерть Містера не була несподіваною.

За його інформацією, у Луческу було онкологічне захворювання, яке виявили ще на початку цього року. Діагноз було вирішено приховувати і сам Мірча підтримав це рішення.

У певний момент йому встановили діагноз. Нам відомо, що в січні у Луческу виявили лейкемію, після чого цей діагноз постійно приховували від від ЗМІ та вболівальників. Я вважаю, що в якийсь момент варто провести обговорення, щоб бути чесними. Це була велика операція з приховування його вкрай складного стану. Вона відбувалась за його згоди,

– заявив Раду.

Відзначимо, що за кілька днів до смерті Луческу ввели в штучну кому, з якої він так і не вийшов. Вчора, 9 квітня, відбулось прощання із коучем на Національному стадіоні в Бухаресті.

