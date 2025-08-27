Трагической новостью о смерти своего друга Сергея Третьяка рассказал Артем Милевский. Его связывали с участием в нелегальных ставках.

В среду, 27 августа, стало известно о смерти Сергея Третьяка, который был другом Артема Милевского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм экс-футболиста Динамо.

Читайте также Умер бывший футболист Днепра Сергей Парастаев

Что известно о смерти друга Милевского?

Артём Милевский опубликовал совместное фото с Сергеем Третьяком в черно-белом фоне и написал слова соболезнования по поводу его смерти.

"Люблю тебя, Серега. RIP", – подписал фотографию Милевский.

Милевский написал о смерти друга / скриншот с инстаграмма

Никакой информации о причинах смерти Сергея Третьяка не сообщается. В комментариях подписчики напомнили об интервью друга Милевского, которое он дал почти год назад. В нем Третьяк рассказал информацию, что за его убийство вроде бы обещали 300 тысяч долларов. Но, несмотря на угрозы, Сергей обещал вернуться в Украину.

Комментарий о Сергее Третьяке / скриншот из инстаграмма

Кто такой Сергей Третьяк?

Сергей Третьяк оказался в компании Артема Милевского, когда звезда Динамо и сборной Украины завершил карьеру.

В этот период у Милевского начались проблемы с алкоголем. По словам Сергея Третьяка, именно он уговорил Артема начать лечение.

С этого времени Третьяк взял Милевского под свою опеку. Он снял дом в пригороде Киева, где они жили вместе.

Третьяк неоднократно попадал в разные скандалы. Его обвиняли в организации договорных матчей.

Полиция несколько раз наведывалась в дом, где жили Милевский и Третьяк. Тогда ребята связывали обыски с предыдущим владельцем.

Известно, что Третьяк являлся акционером букмекерской конторы в Испании. В сентябре 2024 года они с Милевским сделали ставку на матч бразильского чемпионата и выиграли 683 тысяч гривен.

Осенью 2024 года Третьяк уехал из Украины. Он обещал через несколько месяцев вернуться, но не сдержал обещание.

Раньше мы рассказывали о невесте Артема Милевского, которой недавно он сделал предложение.