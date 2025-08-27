Милевский сообщил о смерти друга, связанного с букмекерами
Трагической новостью о смерти своего друга Сергея Третьяка рассказал Артем Милевский. Его связывали с участием в нелегальных ставках.
В среду, 27 августа, стало известно о смерти Сергея Третьяка, который был другом Артема Милевского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм экс-футболиста Динамо.
Читайте также Умер бывший футболист Днепра Сергей Парастаев
Что известно о смерти друга Милевского?
Артём Милевский опубликовал совместное фото с Сергеем Третьяком в черно-белом фоне и написал слова соболезнования по поводу его смерти.
"Люблю тебя, Серега. RIP", – подписал фотографию Милевский.
Милевский написал о смерти друга / скриншот с инстаграмма
Никакой информации о причинах смерти Сергея Третьяка не сообщается. В комментариях подписчики напомнили об интервью друга Милевского, которое он дал почти год назад. В нем Третьяк рассказал информацию, что за его убийство вроде бы обещали 300 тысяч долларов. Но, несмотря на угрозы, Сергей обещал вернуться в Украину.
Комментарий о Сергее Третьяке / скриншот из инстаграмма
Кто такой Сергей Третьяк?
- Сергей Третьяк оказался в компании Артема Милевского, когда звезда Динамо и сборной Украины завершил карьеру.
- В этот период у Милевского начались проблемы с алкоголем. По словам Сергея Третьяка, именно он уговорил Артема начать лечение.
- С этого времени Третьяк взял Милевского под свою опеку. Он снял дом в пригороде Киева, где они жили вместе.
- Третьяк неоднократно попадал в разные скандалы. Его обвиняли в организации договорных матчей.
- Полиция несколько раз наведывалась в дом, где жили Милевский и Третьяк. Тогда ребята связывали обыски с предыдущим владельцем.
- Известно, что Третьяк являлся акционером букмекерской конторы в Испании. В сентябре 2024 года они с Милевским сделали ставку на матч бразильского чемпионата и выиграли 683 тысяч гривен.
- Осенью 2024 года Третьяк уехал из Украины. Он обещал через несколько месяцев вернуться, но не сдержал обещание.
Раньше мы рассказывали о невесте Артема Милевского, которой недавно он сделал предложение.