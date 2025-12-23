Внезапно умер 27-летний биатлонист сборной Норвегии
- Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет в Италии, причины смерти не сообщаются.
- Он был двукратным победителем юношеских Олимпийских игр и дебютировал на этапах Кубка мира по биатлону в сезоне 2020/21.
Норвежский биатлонист Сиверт Баккен неожиданно умер в возрасте 27 лет. Спортсмен находился в Италии, где выступал за за команду Vingrom.
23 декабря 2025 года Норвежская биатлонная ассоциация получила от итальянских властей подтверждение о смерти Сиверта Баккена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз норвежской федерации.
Что известно о смерти норвежского биатлониста?
Сиверта Баккена нашли мертвым в его гостиничном номере в Италии. Причины смерти не сообщаются.
Сейчас наши мысли в первую очередь обращены к семье Сиверта и ко всем его близким. Мы сотрудничаем с итальянскими властями на местах,
– заявила исполняющая обязанности генерального секретаря Эмили Нордскар.
Члены норвежской команды просят покоя в это трудное время. Открытая для общественности поминальная церемония состоится во вторник, 23 декабря, в церкви Лиллехаммера – родного города биатлониста.
Что известно о Сиверте Баккене?
- Норвежский биатлонист родился 18 июля 1998 года в Лиллехаммере. Он двукратный победитель юношеских Олимпийских игр. В 2016 году выиграл "золото" в гонке преследования и смешанной эстафете.
- На этапах Кубка мира по биатлону дебютировал в сезоне 2020/21 в Оберхофе. В общей сложности он одержал четыре победы на Кубке мира, одна из которых в личной гонке.
- Баккен трижды становился чемпионом Европы: в 2021 году в смешанной эстафете и в 2025 году в спринте и классической эстафете.
- Свою последнюю гонку Баккен провел 21 декабря, когда занял 20 место в масстарте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
- В общем рейтинге IBU этого сезона Баккен занимал 13 место.