За его здоровье молился Папа Римский: в возрасте 39 лет умер экс-соперник Головкина
- Ванес Мартиросян, известный армяно-американский боксер, умер в возрасте 39 лет после борьбы с раком кожи.
- Мартиросян был серебряным чемпионом WBC и участником Олимпийских игр 2004 года, провел 41 профессиональный бой, из которых выиграл 36, включая 21 нокаутом.
Отошел в вечность участник Олимпийских игр-2004 в Афинах Ванес Мартиросян. Последние два года американский босер армянского происхождения вел борьбу с тяжелой болезнью.
Армяно-американский боксер Ванес Мартиросян умер в воскресенье, 23 ноября. Претенденту на титул чемпиона в среднем весе было 39 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring Magazine.
От чего умер 39-летний боксер?
Последние годы Мартиросян боролся с раком кожи. Спортсмен проходил курсы химиотерапии, чтобы преодолеть тяжелый недуг.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в октябре 2024 года организовал благословение армяно-американского спортсмена Папой Франциском в Ватикане в Риме. К сожалению, молитвы понтифика и все попытки врачей не помогли спасти жизнь боксеру.
Я глубоко опечален известием о Ванесе Мартиросяне, который проиграл борьбу с раком. Ванес был гордым серебряным чемпионом WBC и дорогим другом. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям,
– сказал президент WBC.
Соболезнования родным и близким Мартиросяна выразили известные боксеры, в том числе абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд.
Умер Ванес Мартиросян / фото The Ring
Что известно об умершем боксере?
- Мартиросян родился 1 мая 1986 года в армянском городе Абовян. Когда парню исполнилось 4 года, его семья переехала в США.
- Ванес начал заниматься боксом с семи лет. Это и неудивительно, ведь его отец был боксером-любителем.
- На любительском уровне Мартиросян одержал 120 побед в 130 поединках. В 2004 году в составе сборной США участвовал в Олимпийских играх в Афинах.
- В 20 лет стал профессионалом. По данным BoxRec, армянин провел 41 бой на профи-ринге: 36 побед (21 – нокаутом), потерпел 4 поражения (1 – досрочно) и один поединок завершился вничью.
- Был обладателем титула чемпиона мира по версии NABF, вакантного чемпиона мира NABO, WBA International, WBC Silver и WBO Inter-Continental в первом среднем весе.
- Свой последний бой Мартиросян провел в 2018 году против чемпиона мира Геннадия Головкина. Кстати, недавно казах был избран президентом World Boxing.