За його здоров'я молився Папа Римський: у віці 39 років помер екссуперник Головкіна
- Ванес Мартиросян, відомий вірмено-американський боксер, помер у віці 39 років після боротьби з раком шкіри.
- Мартиросян був срібним чемпіоном WBC і учасником Олімпійських ігор 2004 року, провів 41 професійний бій, з яких виграв 36, включаючи 21 нокаутом.
Відійшов у вічність учасник Олімпійських ігор-2004 в Афінах Ванес Мартиросян. Останні два роки американський босер вірменського походження вів боротьбу з важкою хворобою.
Вірмено-американський боксер Ванес Мартиросян помер у неділю, 23 листопада. Претенденту на титул чемпіона у середній вазі було 39 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Ring Magazine.
Від чого помер 39-річний боксер?
Останні роки Мартиросян боровся з раком шкіри. Спортсмен проходив курси хімієтерапії, щоб здолати важку недугу.
Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман у жовтні 2024 року організував благословення вірмено-американського спортсмена Папою Франциском у Ватикані в Римі. На жаль, молитви понтифіка та усі намагання лікарів не допомогли врятувати життя боксеру.
Я глибоко засмучений звісткою про Ванеса Мартиросяна, який програв боротьбу з раком. Ванес був гордим срібним чемпіоном WBC і дорогим другом. Мої щирі співчуття його родині та друзям,
– сказав президент WBC.
Співчуття рідним та близьким Мартиросяна висловили відомі боксери, в тому числі абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд.
Помер Ванес Мартиросян / фото The Ring
Що відомо про померлого боксера?
- Мартиросян народився 1 травня 1986 року у вірменському місті Абовян. Коли хлопцю виповнилося 4 роки, його родина переїхала до США.
- Ванес розпочав займатися боксом з семи років. Це й не дивно, адже його батько був боксером-аматором.
- На любительському рівні Мартиросян здобув 120 перемог у 130 поєдинках. У 2004 році у складі збірної США брав участь в Олімпійських іграх в Афінах.
- У 20 років став професіоналом. За даними BoxRec, вірменин провів 41 бій на профі-рингу: 36 перемог (21 – нокаутом), зазнав 4 поразки (1 – достроково) та один поєдинок завершився внічию.
- Був володарем титулу чемпіона світу за версією NABF, вакантного чемпіона світу NABO, WBA International, WBC Silver та WBO Inter-Continental у першій середній вазі.
- Свій останній бій Мартиросян провів у 2018 році проти чемпіона світу Геннадія Головкіна. До речі, нещодавно казаха було обрано президентом World Boxing.