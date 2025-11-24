Вірмено-американський боксер Ванес Мартиросян помер у неділю, 23 листопада. Претенденту на титул чемпіона у середній вазі було 39 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Ring Magazine.

Від чого помер 39-річний боксер?

Останні роки Мартиросян боровся з раком шкіри. Спортсмен проходив курси хімієтерапії, щоб здолати важку недугу.

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман у жовтні 2024 року організував благословення вірмено-американського спортсмена Папою Франциском у Ватикані в Римі. На жаль, молитви понтифіка та усі намагання лікарів не допомогли врятувати життя боксеру.

Я глибоко засмучений звісткою про Ванеса Мартиросяна, який програв боротьбу з раком. Ванес був гордим срібним чемпіоном WBC і дорогим другом. Мої щирі співчуття його родині та друзям,

– сказав президент WBC.

Співчуття рідним та близьким Мартиросяна висловили відомі боксери, в тому числі абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд.

Помер Ванес Мартиросян / фото The Ring

Що відомо про померлого боксера?