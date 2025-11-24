Армяно-американский боксер Ванес Мартиросян умер в воскресенье, 23 ноября. Претенденту на титул чемпиона в среднем весе было 39 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring Magazine.

От чего умер 39-летний боксер?

Последние годы Мартиросян боролся с раком кожи. Спортсмен проходил курсы химиотерапии, чтобы преодолеть тяжелый недуг.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в октябре 2024 года организовал благословение армяно-американского спортсмена Папой Франциском в Ватикане в Риме. К сожалению, молитвы понтифика и все попытки врачей не помогли спасти жизнь боксеру.

Я глубоко опечален известием о Ванесе Мартиросяне, который проиграл борьбу с раком. Ванес был гордым серебряным чемпионом WBC и дорогим другом. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям,

– сказал президент WBC.

Соболезнования родным и близким Мартиросяна выразили известные боксеры, в том числе абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд.

Умер Ванес Мартиросян / фото The Ring

Что известно об умершем боксере?