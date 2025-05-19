Главные интриги УПЛ перед последним туром: все расклады в борьбе за еврокубки и выживание

Чемпионат Украины подарит фанатам невероятную интригу в битве за невылет в Первую лигу. Кроме того, три команды еще претендуют на последнее еврокубковое место от УПЛ.

Чемпионат Украины 2024-2025 приближается к своему завершению. В УПЛ осталось сыграть всего один тур, а несколько вопросов этого сезона еще не решены. 24 Канал рассказывает о главных интригах в последнем туре.

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Без мотивации

Уже де-юре определилась топ-тройка чемпионата. Динамо оформило чемпионство благодаря ничьей в Одессе (1:1). Отрыв от Александрии составляет три балла, но даже при условии равного количества очков "аграрии" не смогут опередить киевлян из-за худших результатов в очных матчах (0:0, 0:3).

При этом Динамо будет пытаться завершить сезон без поражений. Для этого достаточно не проиграть в 30 туре немотивированному Колосу. Что же касается Александрии, то она досрочно финишировала второй, тогда как Шахтер – третьим.

Впрочем в Лиге Европы выступят именно "горняки", которые выиграли Кубок Украины. А подопечные Ротаня получили билет в Лигу конференций. Также определилась одна команда, которая понизится в классе. Черноморец уже не сможет подняться выше 15 места, поэтому следующий сезон одесситы проведут в Первой лиге.

Кроме того, Рух, Заря, Верес, Колос и ЛНЗ уже обезопасили себя от зоны плей-офф, поэтому не будут иметь турнирной мотивации в последнем туре. А вот остальные семь команд еще остаются в борьбе за свои цели.

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Лига конференций

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 4 Полесье 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 13 7 9 33-25 46

Матчи претендентов в 30 туре:

Полесье – Кривбасс

Карпаты – Заря

До сих пор остается неопределенной судьба еще одной путевки в еврокубки. Полесье, Карпаты и Кривбасс разыграют место в квалификации Лиги конференций. Житомирцы на один балл опережают команды из Львова и Кривого Рога.

Добавляет интриги и тот факт, что Полесье и Кривбасс будут проводить лобовой матч. Житомирцы гарантированно получат путевку в Лигу конференций, если победят подопечных Вернидуба.

Ничья также может устроить Полесье, но тогда "волкам" нужна будет осечка от Карпат. Подопечные Лупашко будут играть дома против немотивированной Зари.

Кто выйдет в Лигу конференций при различных вариантах результатов:

ПОЛИССИЯ НИЧИЯ КРИВБАС КАРПАТЫ Полесье Карпаты Карпаты НИЧИЯ Полесье Полесье Кривбасс ЗОРЯ Полесье Полесье Кривбасс

Что же касается "зелено-белых", то их устроит лишь один вариант развития событий. Это собственная победа и потеря очков от Полесья. При равном количестве баллов с Кривбассом выше будут "львы" благодаря лучшим очным матчам.

Собственно у самого Кривбасса шансов на Лигу конференций еще меньше. Подопечным Вернидуба надо самим побеждать в Житомире и ожидать осечки от Карпат.

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Выживание

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 12 Оболонь 7 8 14 18-43 29 13 Ворскла 6 8 15 23-37 26 14 Левый берег 7 5 17 18-38 26 15 Ингулец 5 8 16 20-46 23

Матчи претендентов в 30 туре:

Оболонь – Левый Берег

Ингулец – Ворскла

Правила соревнования. Согласно регламенту УПЛ, 15-16 места напрямую вылетают в Первую лигу, тогда как 13-14 команды будут играть в плей-офф против 3-4 команд из Первой лиги. Для полного гарантирования места в элите надо финишировать выше 13 места.

Сейчас уже 11 команд гарантировали себе УПЛ на следующий сезон. Еще одно "счастливое" место разыграют Оболонь и Левый Берег в очной битве. "Бровары" опережают конкурента на три балла и могут играть на ничью.

Сам же Левый Берег точно спасется при условии собственной победы. Поравну с "аистами" сейчас идет Ворскла, однако у нее уже нет шансов избежать как минимум стыков.

Более того, Ворскла может еще и оказаться на 15 месте и напрямую вылететь в Первую лигу, если уступит Ингульцу. Петровцам в очной битве надо только победа, тогда как полтавчанам достаточно ничьей.

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Интересно, что может возникнуть две ситуации, когда у трех команд будет поровну очков. Тогда будут учитываться исключительно матчи внутри этого трио. Именно поэтому Ворскла уже точно не поднимется выше 13 места, а Левый Берег не опустится на 15-е.

Все матчи между Оболонью, Ворсклой, Левым Берегом и Ингульцом:

2 тур. Левый Берег – Ворскла 0:3

Левый Берег – Ворскла 3 тур. Ворскла – Оболонь 2:0

Ворскла – Оболонь 13 тур. Левый Берег – Ингулец 0:0

Левый Берег – Ингулец 15 тур. Левый Берег – Оболонь 1:1

Левый Берег – Оболонь 15 тур. Ворскла – Ингулец 0:3

Ворскла – Ингулец 17 тур. Ворскла – Левый Берег 0:1

Ворскла – Левый Берег 18 тур. Оболонь – Ворскла 1:0

Оболонь – Ворскла 28 тур. Ингулец – Левый Берег 2:1

Ингулец – Левый Берег 30 тур. Оболонь – Левый Берег

Оболонь – Левый Берег 30 тур. Ингулец – Ворскла

Все варианты итоговой турнирной таблицы:

ВОРСКЛА НИЧИЯ ИНГУЛЕЦ ОБОЛОНЬ 12. Оболонь – 32

13. Ворскла – 29

14. Левый Берег – 26

15. Ингулец – 23 12. Оболонь – 32

13. Ворскла – 27

14. Левый Берег – 26

15. Ингулец – 24 12. Оболонь – 32

13. Ингулец – 26

14. Левый Берег – 26

15. Ворскла – 26 НИЧИЯ 12. Оболонь – 30

13. Ворскла – 29

14. Левый Берег – 27

15. Ингулец – 23 12. Оболонь – 30

13. Ворскла – 27

14. Левый Берег – 27

15. Ингулец – 24 12. Оболонь – 30

13. Левый Берег – 27

14. Ингулец – 26

15. Ворскла – 26 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 12. Левый Берег – 29

13. Ворскла – 29

14. Оболонь – 29

15. Ингулец – 23 12. Левый Берег – 29

13. Оболонь – 29

14. Ворскла – 27

15. Ингулец – 24 12. Левый Берег – 29

13. Оболонь – 29

14. Ингулец – 26

15. Ворскла – 26

Напомним, что 13 место УПЛ будет играть в стыковых матчах против четвертой команды из Первой лиги. Зато клуб с 14-й позиции в УПЛ сразится против бронзового призера второго дивизиона.