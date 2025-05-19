Главные интриги УПЛ перед последним туром: все расклады в борьбе за еврокубки и выживание
Чемпионат Украины подарит фанатам невероятную интригу в битве за невылет в Первую лигу. Кроме того, три команды еще претендуют на последнее еврокубковое место от УПЛ.
Чемпионат Украины 2024-2025 приближается к своему завершению. В УПЛ осталось сыграть всего один тур, а несколько вопросов этого сезона еще не решены. 24 Канал рассказывает о главных интригах в последнем туре.
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Без мотивации
Уже де-юре определилась топ-тройка чемпионата. Динамо оформило чемпионство благодаря ничьей в Одессе (1:1). Отрыв от Александрии составляет три балла, но даже при условии равного количества очков "аграрии" не смогут опередить киевлян из-за худших результатов в очных матчах (0:0, 0:3).
При этом Динамо будет пытаться завершить сезон без поражений. Для этого достаточно не проиграть в 30 туре немотивированному Колосу. Что же касается Александрии, то она досрочно финишировала второй, тогда как Шахтер – третьим.
Впрочем в Лиге Европы выступят именно "горняки", которые выиграли Кубок Украины. А подопечные Ротаня получили билет в Лигу конференций. Также определилась одна команда, которая понизится в классе. Черноморец уже не сможет подняться выше 15 места, поэтому следующий сезон одесситы проведут в Первой лиге.
Кроме того, Рух, Заря, Верес, Колос и ЛНЗ уже обезопасили себя от зоны плей-офф, поэтому не будут иметь турнирной мотивации в последнем туре. А вот остальные семь команд еще остаются в борьбе за свои цели.
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Лига конференций
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|4
|Полесье
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|13
|7
|9
|33-25
|46
Матчи претендентов в 30 туре:
- Полесье – Кривбасс
- Карпаты – Заря
До сих пор остается неопределенной судьба еще одной путевки в еврокубки. Полесье, Карпаты и Кривбасс разыграют место в квалификации Лиги конференций. Житомирцы на один балл опережают команды из Львова и Кривого Рога.
Добавляет интриги и тот факт, что Полесье и Кривбасс будут проводить лобовой матч. Житомирцы гарантированно получат путевку в Лигу конференций, если победят подопечных Вернидуба.
Ничья также может устроить Полесье, но тогда "волкам" нужна будет осечка от Карпат. Подопечные Лупашко будут играть дома против немотивированной Зари.
Кто выйдет в Лигу конференций при различных вариантах результатов:
|ПОЛИССИЯ
|НИЧИЯ
|КРИВБАС
|КАРПАТЫ
|Полесье
|Карпаты
|Карпаты
|НИЧИЯ
|Полесье
|Полесье
|Кривбасс
|ЗОРЯ
|Полесье
|Полесье
|Кривбасс
Что же касается "зелено-белых", то их устроит лишь один вариант развития событий. Это собственная победа и потеря очков от Полесья. При равном количестве баллов с Кривбассом выше будут "львы" благодаря лучшим очным матчам.
Собственно у самого Кривбасса шансов на Лигу конференций еще меньше. Подопечным Вернидуба надо самим побеждать в Житомире и ожидать осечки от Карпат.
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Выживание
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|12
|Оболонь
|7
|8
|14
|18-43
|29
|13
|Ворскла
|6
|8
|15
|23-37
|26
|14
|Левый берег
|7
|5
|17
|18-38
|26
|15
|Ингулец
|5
|8
|16
|20-46
|23
Матчи претендентов в 30 туре:
- Оболонь – Левый Берег
- Ингулец – Ворскла
Правила соревнования. Согласно регламенту УПЛ, 15-16 места напрямую вылетают в Первую лигу, тогда как 13-14 команды будут играть в плей-офф против 3-4 команд из Первой лиги. Для полного гарантирования места в элите надо финишировать выше 13 места.
Сейчас уже 11 команд гарантировали себе УПЛ на следующий сезон. Еще одно "счастливое" место разыграют Оболонь и Левый Берег в очной битве. "Бровары" опережают конкурента на три балла и могут играть на ничью.
Сам же Левый Берег точно спасется при условии собственной победы. Поравну с "аистами" сейчас идет Ворскла, однако у нее уже нет шансов избежать как минимум стыков.
Более того, Ворскла может еще и оказаться на 15 месте и напрямую вылететь в Первую лигу, если уступит Ингульцу. Петровцам в очной битве надо только победа, тогда как полтавчанам достаточно ничьей.
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Интересно, что может возникнуть две ситуации, когда у трех команд будет поровну очков. Тогда будут учитываться исключительно матчи внутри этого трио. Именно поэтому Ворскла уже точно не поднимется выше 13 места, а Левый Берег не опустится на 15-е.
Все матчи между Оболонью, Ворсклой, Левым Берегом и Ингульцом:
- 2 тур. Левый Берег – Ворскла 0:3
- 3 тур. Ворскла – Оболонь 2:0
- 13 тур. Левый Берег – Ингулец 0:0
- 15 тур. Левый Берег – Оболонь 1:1
- 15 тур. Ворскла – Ингулец 0:3
- 17 тур. Ворскла – Левый Берег 0:1
- 18 тур. Оболонь – Ворскла 1:0
- 28 тур. Ингулец – Левый Берег 2:1
- 30 тур. Оболонь – Левый Берег
- 30 тур. Ингулец – Ворскла
Все варианты итоговой турнирной таблицы:
|ВОРСКЛА
|НИЧИЯ
|ИНГУЛЕЦ
|ОБОЛОНЬ
|12. Оболонь – 32
13. Ворскла – 29
14. Левый Берег – 26
15. Ингулец – 23
|12. Оболонь – 32
13. Ворскла – 27
14. Левый Берег – 26
15. Ингулец – 24
|12. Оболонь – 32
13. Ингулец – 26
14. Левый Берег – 26
15. Ворскла – 26
|НИЧИЯ
|12. Оболонь – 30
13. Ворскла – 29
14. Левый Берег – 27
15. Ингулец – 23
|12. Оболонь – 30
13. Ворскла – 27
14. Левый Берег – 27
15. Ингулец – 24
|12. Оболонь – 30
13. Левый Берег – 27
14. Ингулец – 26
15. Ворскла – 26
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|12. Левый Берег – 29
13. Ворскла – 29
14. Оболонь – 29
15. Ингулец – 23
|12. Левый Берег – 29
13. Оболонь – 29
14. Ворскла – 27
15. Ингулец – 24
|12. Левый Берег – 29
13. Оболонь – 29
14. Ингулец – 26
15. Ворскла – 26
Напомним, что 13 место УПЛ будет играть в стыковых матчах против четвертой команды из Первой лиги. Зато клуб с 14-й позиции в УПЛ сразится против бронзового призера второго дивизиона.