Позор Шахтера, Карпаты рвутся в Европу, осечка Полесья: итоги 25 тура и таблица УПЛ

До завершения чемпионата Украины осталось всего пять туров, а интрига на каждом уровне таблицы остается немалой. Разве что Динамо уже можно поздравлять с чемпионством.

На Пасху в чемпионате Украины 2024-2025 по футболу подошел к завершению 25 тур. Он растянулся на три игровых дня и подарил сразу два дерби за уик-энд, сообщает 24 Канал.

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Низкая результативность

В восьми играх тура команды оформили 25 голов, то есть в среднем по 3,13 мяча за матч. Показатель результативности ощутимо увеличился, сразу в шести играх было забито минимум три гола. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:

Ворскла – Александрия 1:3

Динамо – Оболонь 3:0

Карпаты – Рух 3:1

Левый Берег – Полесье 1:1

Шахтер – Колос 2:4

Кривбасс – Заря 3:0

Ингулец – ЛНЗ 0:0

Верес – Черноморец 2:1

Основные моменты 25 тура

Тур подарил несколько сенсационных результатов. Главная неожиданность – поражение Шахтера от Колоса. Команда Марино Пушича позволила скромному Колосу забить аж четыре гола и отдалиться от зоны вылета.

Этот результат де-факто выбросил дончан из чемпионской гонки и уменьшил шансы "горняков" даже на второе место. Динамо и Александрия одержали уверенные победы, разница между командами остается шесть баллов.

Также неожиданно потеряло очки Полесье, расписав ничью на поле Левого Берега. Как следствие, преследователи "волков" смогли сократить отставание от еврокубковой зоны.

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Кривбасс разгромил дома Зарю и отцепил ее от гонки за европутевкой. Карпаты же одолели во львовском дерби Рух и расположились в трех баллах позади Полесья. Криворожане же отстают от житомирцев на четыре очка, но имеют игру в запасе.

Что касается "подвала" таблицы, то победу праздновал лишь сенсационный Колос. Ковалевцы уже десятые, тогда как ЛНЗ опустился на 11 место. Также не смог выбраться из зоны вылета Черноморец, который уступил на выезде Вересу.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Заря 24 10 2 12 28-34 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колосс 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 25 5 3 17 16-38 18 16 Ингулец 24 3 8 13 16-36 17

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 15 Георгий Судаков (Шахтер) – 11 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11 Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 11 Александр Филиппов (Александрия) – 10 Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 Бруниньо (Карпаты) – 8 Петар Мичин (Заря) – 8 Александр Назаренко (Полесье) – 7 Виталий Буяльский (Динамо) – 7 Филипп Будковский (Заря) – 7 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 7

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Расписание 25 тура чемпионата Украины