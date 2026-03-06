Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 19-го тура УПЛ 2025/2026
- Матчи 19-го тура УПЛ 2025/2026 состоятся с 6 по 9 марта.
- Центральная игра состоится в Житомире между Полесьем и Динамо.
В Украинской Премьер-лиге в ближайшие выходные состоятся матчи 19-го тура, который станет первым весенним. Восемь матчей будут растянуты на четыре дня.
На пятницу вынесена игра с участием Шахтера, который за неделю возобновляет выступления в Лиге конференций, рассказывает 24 Канал. Донецкий клуб пожалует в гости к Александрии.
Какой календарь 19-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Центральная игра уикенда запланирована на вечер воскресенья. В Житомире местное Полесье будет принимать действующего чемпиона Динамо. Киевляне уже выпали из гонки за трофеем, тогда как "волки" находятся на пятиочковом расстоянии от лидера.
Главный же конкурент Шахтера в лице ЛНЗ будет играть свой матч на выезде в понедельник против Вереса. Также интригующим обещает стать бой между Карпатами и Кудривкой, ведь команды борются за сохранение прописки в УПЛ.
Календарь 19-го тура УПЛ 2025/2026
- 6 марта, 13:00. Александрия - Шахтер
- 7 марта, 13:00. Эпицентр - Колос
- 7 марта, 15:30. Оболонь - Кривбасс
- 8 марта, 13:00. Заря - Полтава
- 8 марта, 15:30. Карпаты - Кудривка
- 8 марта, 18:00. Полесье - Динамо
- 9 марта, 15:30. Рух - Металлист 1925
- 9 марта, 18:00. Верес - ЛНЗ
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 20:30 01.03.2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|18
|12
|5
|1
|46 – 12
|41
|2.
|ЛНЗ
|18
|12
|2
|4
|23 – 11
|38
|3.
|Полесье
|18
|11
|3
|4
|31 – 12
|36
|4.
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|40 – 21
|32
|5.
|Кривбасс
|18
|8
|6
|4
|31 – 25
|30
|6.
|Металлист 1925
|17
|7
|7
|3
|19 – 12
|28
|7.
|Колосс
|18
|7
|7
|4
|18 – 15
|28
|8.
|Заря
|18
|6
|6
|6
|22 – 23
|24
|9.
|Верес
|17
|5
|6
|6
|16 – 20
|21
|10.
|Оболонь
|17
|5
|5
|7
|13 – 27
|20
|11.
|Карпаты
|18
|4
|7
|7
|20 – 25
|19
|12.
|Рух
|18
|6
|1
|11
|15 – 25
|19
|13.
|Кудривка
|18
|5
|4
|9
|23 – 32
|19
|14.
|Эпицентр
|18
|4
|2
|12
|18 – 33
|14
|15.
|Александрия
|17
|2
|5
|10
|14 – 29
|11
|16.
|Полтава
|18
|2
|3
|13
|16 – 43
|9
Как закончился предыдущий 18-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Шахтер имел проблемы в матче против Вереса. Лишь поздний гол Валерия Бондаря позволил команде Арды Турана избежать потери очков.
- Это позволило донетчанам вырваться на первое место в турнирной таблице УПЛ. Лидерство потерял ЛНЗ, который уступил дома Полесью.
- Самую крупную победу в туре одержало киевское Динамо. Команда Игоря Костюка не заметила Эпицентр, забив четыре "сухих" гола.
- А вот Карпаты продолжают разочаровывать фанатов после смены тренера зимой. Львовяне проиграли вторую встречу подряд (0:1 от Колоса) и оказались рядом с зоной вылета.