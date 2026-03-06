Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 19-го тура УПЛ 2025/2026

В Украинской Премьер-лиге в ближайшие выходные состоятся матчи 19-го тура, который станет первым весенним. Восемь матчей будут растянуты на четыре дня.

На пятницу вынесена игра с участием Шахтера, который за неделю возобновляет выступления в Лиге конференций, рассказывает 24 Канал. Донецкий клуб пожалует в гости к Александрии.

Какой календарь 19-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Центральная игра уикенда запланирована на вечер воскресенья. В Житомире местное Полесье будет принимать действующего чемпиона Динамо. Киевляне уже выпали из гонки за трофеем, тогда как "волки" находятся на пятиочковом расстоянии от лидера.

Главный же конкурент Шахтера в лице ЛНЗ будет играть свой матч на выезде в понедельник против Вереса. Также интригующим обещает стать бой между Карпатами и Кудривкой, ведь команды борются за сохранение прописки в УПЛ.

Календарь 19-го тура УПЛ 2025/2026

6 марта, 13:00 . Александрия - Шахтер

. Александрия - Шахтер 7 марта, 13:00 . Эпицентр - Колос

. Эпицентр - Колос 7 марта, 15:30 . Оболонь - Кривбасс

. Оболонь - Кривбасс 8 марта, 13:00 . Заря - Полтава

. Заря - Полтава 8 марта, 15:30 . Карпаты - Кудривка

. Карпаты - Кудривка 8 марта, 18:00 . Полесье - Динамо

. Полесье - Динамо 9 марта, 15:30 . Рух - Металлист 1925

. Рух - Металлист 1925 9 марта, 18:00. Верес - ЛНЗ

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 20:30 01.03.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 18 12 5 1 46 – 12 41 2. ЛНЗ 18 12 2 4 23 – 11 38 3. Полесье 18 11 3 4 31 – 12 36 4. Динамо 18 9 5 4 40 – 21 32 5. Кривбасс 18 8 6 4 31 – 25 30 6. Металлист 1925 17 7 7 3 19 – 12 28 7. Колосс 18 7 7 4 18 – 15 28 8. Заря 18 6 6 6 22 – 23 24 9. Верес 17 5 6 6 16 – 20 21 10. Оболонь 17 5 5 7 13 – 27 20 11. Карпаты 18 4 7 7 20 – 25 19 12. Рух 18 6 1 11 15 – 25 19 13. Кудривка 18 5 4 9 23 – 32 19 14. Эпицентр 18 4 2 12 18 – 33 14 15. Александрия 17 2 5 10 14 – 29 11 16. Полтава 18 2 3 13 16 – 43 9

Как закончился предыдущий 18-й тур УПЛ 2025 – 2026?