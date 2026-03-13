Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 20-го тура УПЛ 2025/2026
- Матчи 20-го тура УПЛ 2025/2026 состоятся с 13 по 15 марта.
- Центральные игры пройдут в Житомире и Львове с участием Полесья и Шахтера соответственно.
В Украинской Премьер-лиге играют матчи 20-го тура. Восемь матчей будут растянуты на три дня.
На пятницу вынесены две встречи, одна из них – с участием действующего чемпиона Динамо. Киевский клуб отыграет столичное дерби против Оболони, сообщает 24 Канал.
Какой календарь 20-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Сразу две встречи в туре претендуют на звание центрального матча. Полесье после поражения в Житомире от Динамо попытается реабилитироваться в домашней встрече с Кривбассом.
В свою очередь действующего лидера Шахтер ждет тяжелый бой против крепкого Металлиста 1925. Для "горняков" эта встреча пройдет между матчами 1/8 финала Лиги конференций против Леха. В первой встрече подопечные Турана выиграли со счетом 3:1.
Календарь 20-го тура УПЛ 2025/2026
- 13 марта, 13:00. Полтава – Карпаты
- 13 марта, 18:00. Динамо – Оболонь
- 14 марта, 13:00. ЛНЗ – Александрия
- 14 марта, 15:30. Кудривка – Верес
- 14 марта, 18:00. Полесье – Кривбасс
- 15 марта, 13:00. Эпицентр – Рух
- 15 марта, 15:30. Колос – Заря
- 15 марта, 18:00. Шахтер – Металлист 1925
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 09:30 13.03.2026
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтёр
|
19
|
13
|
5
|
1
|
47 – 12
|
44
|
2.
|
ЛНЗ
|
19
|
13
|
2
|
4
|
26 – 11
|
41
|
3.
|
Полесье
|
19
|
11
|
3
|
5
|
32 – 14
|
36
|
4.
|
Динамо
|
19
|
10
|
5
|
4
|
42 – 22
|
35
|
5.
|
Кривбасс
|
19
|
8
|
7
|
4
|
31 – 25
|
31
|
6.
|
Металлист 1925
|
18
|
8
|
7
|
3
|
22 – 12
|
31
|
7.
|
Колосс
|
19
|
7
|
7
|
5
|
18 – 19
|
28
|
8.
|
Заря
|
19
|
7
|
6
|
6
|
26 – 23
|
27
|
9.
|
Верес
|
18
|
5
|
6
|
7
|
16 – 23
|
21
|
10.
|
Оболонь
|
18
|
5
|
6
|
7
|
13 – 27
|
21
|
11.
|
Карпаты
|
19
|
4
|
8
|
7
|
21 – 26
|
20
|
12.
|
Кудривка
|
19
|
5
|
5
|
9
|
24 – 33
|
20
|
13.
|
Рух
|
19
|
6
|
1
|
12
|
15 – 28
|
19
|
14.
|
Эпицентр
|
19
|
5
|
2
|
12
|
22 – 33
|
17
|
15.
|
Александрия
|
18
|
2
|
5
|
11
|
14 – 30
|
11
|
16.
|
Полтава
|
19
|
2
|
3
|
14
|
16 – 47
|
9
Как закончился предыдущий 19-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Динамо одержало пятую подряд победу в чемпионате Украины, одолев на выезде Полесье. Правда, та игра запомнилась рядом скандальных решений судьи Николая Балакина.
- Киевляне сократили отставание от житомирцев до двух баллов. Шахтер же минимально одолел Александрию и сохранил трехочковый отрыв от ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ.
- Главной командой-героем тура стоит назвать Эпицентр. Клуб из Каменца-Подольского сенсационно уничтожил Колос со счетом 4:0, а дублем отметился Владислав Супряга.