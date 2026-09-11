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Sport News 24 Футбол 6-й тур УПЛ – расписание, результаты матчей и видео голов
11 сентября, 13:00
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6 тур УПЛ – расписание, результаты матчей и видео голов

Михаил Гема

В пятницу, 11 сентября, стартовал 6-й тур украинской Премьер-лиги, который продлится до понедельника. Главным матчем тура станет встреча киевского Динамо и Эпицентра.

Расписание матчей, а также результаты и видео голов 6-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.

Расписание и результаты матчей 6-го тура УПЛ

  • 11 сентября

Колос – Карпаты (13:00)

  • 12 сентября

Кривбасс – Харьков (13:00)

ЛНЗ Черкассы – Оболонь (13:00)

Верес – Кудривка (18:00)

  • 13 сентября

Полесье – Левый берег (15:30)

Буковина – Заря (18:00)

  • 14 сентября

Динамо – Эпицентр (15:30)

Шахтер – Черноморец (18:00)

Напомним, после пяти туров лидерами сезона УПЛ являются житомирское Полесье и донецкий Шахтер, набравшие по 12 очков. Третье место занимают львовские Карпаты, которые в предыдущем туре потерпели первое поражение в сезоне, уступив Шахтеру.

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Буковина
13.09.26, 18:00
Фора господарів (-0.5)
2.6
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