Сербский теннисист одержал победу в четырех сетах со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Благодаря этому результату ему покорилось два невероятных достижения, сообщает 24 Канал со ссылкой на OptaAce.

Какие рекорды установил Джокович?

"Ноле" стал самым возрастным игроком в истории, который дошел до четвертьфинала на всех турнирах серии Grand Slam в течение сезона. Ему сейчас 38 лет и 3 месяца.

Также серб вышел в свой 14-й полуфинал на US Open. По этому показателю он сравнялся с легендарным американцем Джимми Коннорсом, который долгое время был единоличным рекордсменом.

Джокович – Фриц: смотрите видеообзор исторического матча

Справка. За выход в финал американского "мэйджора" Новаку Джоковичу будет противостоять испанец Карлос Алькарас. Ранее они встречались восемь раз и сейчас преимущество по победам имеет серб – 5:3.

Как Джокович выступает на US Open?