Джокович на US Open переписал историю тенниса, установив фантастические рекорды: видеообзор игры
- Новак Джокович стал самым возрастным игроком, который дошел до четвертьфинала на всех турнирах Grand Slam в течение сезона, и сравнялся с Джимми Коннорсом по количеству полуфиналов на US Open.
- Джокович одержал пять побед на нынешнем турнире US Open и стал рекордсменом по количеству побед на хардовых "мэйджорах".
В ночь со 2 на 3 сентября состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису. В одном из них встречались Новак Джокович и Тейлор Фриц.
Сербский теннисист одержал победу в четырех сетах со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Благодаря этому результату ему покорилось два невероятных достижения, сообщает 24 Канал со ссылкой на OptaAce.
Какие рекорды установил Джокович?
"Ноле" стал самым возрастным игроком в истории, который дошел до четвертьфинала на всех турнирах серии Grand Slam в течение сезона. Ему сейчас 38 лет и 3 месяца.
Также серб вышел в свой 14-й полуфинал на US Open. По этому показателю он сравнялся с легендарным американцем Джимми Коннорсом, который долгое время был единоличным рекордсменом.
Джокович – Фриц: смотрите видеообзор исторического матча
Справка. За выход в финал американского "мэйджора" Новаку Джоковичу будет противостоять испанец Карлос Алькарас. Ранее они встречались восемь раз и сейчас преимущество по победам имеет серб – 5:3.
Напомним, что ранее Марта Костюк переписала историю украинского тенниса. Ей покорилось уникальное достижение благодаря выходам в 1/8 финала US Open в одиночном и парном разрядах.
Как Джокович выступает на US Open?
- В течение нынешнего турнира одержал пять побед, одолев до этого Леренера Тина, Закери Швайду, Кэмерона Норри и Янна-Леннарда Штруффа.
- Всего за это время отдал лишь три сета соперникам.
- По ходу турнира установил рекорд по количеству побед на хардовых "мэйджорах".
- В общем серб является 4-кратным победителем US Open (2011, 2015, 2018, 2023).